Государственная служба финансового мониторинга Украины сможет блокировать криптокошельки и изымать незаконно полученные активы

Госфинмониторинг получил полномочия выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан и, при необходимости, осуществлять блокировку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на forklog.com.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что Госфинмониторинг в своей работе будет использовать аналитический инструмент, который позволяет устанавливать не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

Также министр уточнила, что данное ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, но имеет полномочия блокировать кошельки и изымать незаконно полученные средства.

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований», — отметила Маркарова.

Такие полномочия Госфинмониторинга прописаны в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом Верховной Радой 6 декабря 2019 года и будут действовать начиная с 24 апреля 2020 года.

Напомним, Госфинмониторинг накрыл сотни преступных источников доходов: "терроризм, коррупция и черный нал".

Как сообщала Politeka, глава Госфинмониторинга оценил меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине.

Также Politeka писала, как в Украине борются с отмыванием денег и финансированием терроризма: появился отчет Госфинмониторинга.