Первые дни февраля в Украине удивят едва ли не апрельской температурой

О том, какая погода ждет украинцев на выходных, в новом посте на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко, сообщает Politeka.net. Она подчеркнула, что в ближайшие дни температура будет непривычно высокой для зимы, однако при этом возможны осадки.

Она уточнила, что в субботу, 1 февраля, в большинстве областей Украины температура поднимется до +5…+10 градусов, а в воскресенье – до +6…+13 градусов.

Однако, особо радоваться теплу не стоит, ведь в выходные возможны осадки в виде периодических дождей, а также порывистый западный ветер. При этом в Сумской и Харьковской областях возможен мокрый снег, так как температура там опустится немного ниже средних показателей по стране.

В Киеве на выходных также ожидаются периодические дожди с порывистым ветром. 1 февраля в столице температура поднимется до +6 градусов, а 2 февраля – до +8 градусов.

Синоптик посоветовала украинцам на выходных отказаться от шуб, дубленок и пуховиков и выбрать более легкую одежду, однако при этом не забывать об осадках и ветре.

«Полезно будет много гулять для свежего цвета лица, купить тюльпаны или гиацинт в горшочке и не забыть метеопатам таблетки от таких синоптических кульбитов», - подытожила свой прогноз синоптик.

Ранее мы писали о том, что февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы для этого месяца. Кроме того, украинцам стоит приготовиться к обильным осадкам.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Он сообщил, что в феврале сохранится январская тенденция с преобладанием в Европе атлантических и средиземноморских воздушных масс. Для нашей страны это будет означать аномально высокую для этого времени года температуру.

Напомним, погода сошла с ума, мощный шторм обрушится на Украину.

Как сообщала Politeka, Украину накроют атмосферные фронты: синоптик предупредила об опасности, «февраль принесет…».

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о надвигающейся погодной аномалии в феврале.