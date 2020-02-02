Верь после этого синоптикам

Народный синоптик спрогнозировал раннюю весну в Украине

В День сурка, 2 февраля, харьковский народный синоптик — сурок Тимка сделал свой прогноз относительно прихода весны.

По прогнозам грызуна, весна грядет уже через шесть недель, пишет ВВС.

В полдень сурка достали из его домика. Заспанный зверь не увидел собственной тени - день выдался мрачным и с легкой метелью.

Отметим, что прогноз сурок нашептал на ухо свои хранительнице, старшему преподавателю биофакультета Надежде Токарской.

Она рассказала, что животное озадачено такой теплой зимой - в этом году предсказания впервые проходит без снега.

«Тимка по характеру добрый, хотя характер иногда демонстрирует. И обожает сладкое печенье, - отметила преподавательница.

Кроме весенних прогнозов он также предсказал, что снега не будет и следующей зимой - трижды животное выбирало баночку без снега.

Не подкупил прорицателя и букет из сладостей - моркови и яблок. Чтобы проверить точность прогноза, его положили у баночки с надписью "снег".

"Наш сурок Тимка никогда не ошибается, это только погода подводит", - убеждена куратор Дня сурка Людмила Доля.

А тем временем синоптики рассказали о погоде по всей Украине.

Февраль принесет в Украину метели и сильный ветер, а в восточные области и Приазовье – еще и гололед.

В тоже время синоптик Наталья Диденко утверждает, что 1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.

Эксперт отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.

Напомним, погода испортит украинцам выходные, февраль начнется с сюрпризов.

Как сообщала Politeka, погодный монстр несется в Украину, тысячи пострадавших: срочное сообщение, кто под ударом.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о надвигающейся погодной аномалии в феврале.