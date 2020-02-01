Погода в Украине 1 февраля резко изменится, о прошедших морозах можно будет смело забыть
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Так, на Западе и Карпатском регионе ожидаются гололед и мокрый снег. Ветер поднимется до 7-12 м/с. Столбик термометра покажет от 4 до 10 тепла днем. Ночью похолодает до -1+5 по Цельсию.
На Севере возможны дожди. Зальет Киевскую и Житомирскую области. Днем на улице будет от 3 до 7 тепла. Ночью же похолодает до 0-2 градусов выше нуля.
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Аналогичной ситуация будет в центральных, восточных и южных регионах. Дожди будут повсюду, кроме Николаевской области и Луганской. Средняя температура будет в районе 3-7 днем. Ночью на улице будет прохладнее: от -1 до +5 по Цельсию.
В Киеве и области завтра будет дождливо. Днем будет от 3 до 7 тепла. Ночью же похолодает до 0-2 выше нуля.
Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко утверждает, что 1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.
Эксперт отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.
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