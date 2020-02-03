Погода в понедельник обещает быть дождливой и ветряной

В понедельник, 3 февраля, во всех областях Украины, кроме Сум и Чернигова, ожидается облачное небо и дожди. В Черниговской и Сумской областях будет переменная облачность. А в Закарпатской области возможен снег. Об этом пишет Politeka со ссылкой на украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит от двух градусов на севере, до шести градусов тепла на западе. Днем температура будет от четырех градусов на севере, до 12 градусов тепла на юге.

При этом синоптики предупреждают о шквальном ветре на территории всей Украины. Возможны порывы до 24 метров в секунду. Уровень опасности желтый.

Ранее мы сообщали, что народный предсказатель "нашептал" о новой погодной аномалии.

В День сурка, 2 февраля, харьковский народный синоптик — сурок Тимка сделал свой прогноз относительно прихода весны.

В полдень сурка достали из его домика. Заспанный зверь не увидел собственной тени - день выдался мрачным и с легкой метелью.

Отметим, что прогноз сурок нашептал на ухо свои хранительнице, старшему преподавателю биофакультета Надежде Токарской.

Она рассказала, что животное озадаченно такой теплой зимой - в этом году предсказания впервые проходит без снега.

Сообщалось, что Украину засыпает снегом, удивительные кадры облетели сеть.

Спасатели подчеркнули, что 2 февраля с самого утра идет обильный снег.

"По состоянию на 10:30 02.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер юго-западный 12 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 20 м, падает снежная крупа", - говорится в сообщении.

Из-за снегопадов и метелей в Карпатах 2 февраля могут сходить лавины. В связи с этим в ГСЧС уже предупредили об опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщили спасатели.

Напомним, погода в феврале заставит украинцев понервничать, синоптики ошарашили прогнозом

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