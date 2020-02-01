Февраль принесет в Украину метели и сильный ветер, а в восточные области и Приазовье – еще и гололед

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Средняя месячная температура февраля составляет от ноля до пяти градусов мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке шесть-семь градусов мороза, в Крыму от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

«Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39° мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34º мороза; абсолютный максимум - 12-20° тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24°, на высокогорье Карпат 8-10° тепла», – говорится в сообщении синоптиков.

Обычное количество осадков для февраля – 26-46 мм, в горах и на Закарпатье – 47-125 мм. Самые обильные снегопады обычно наблюдаются во второй и третьей декадах месяца, когда высота снежного покрова составляет в среднем от пяти до 50 сантиметров. На юге страны снежный покров неустойчив.

Февраль 2020 года отметится средней температурой до минус трех градусов мороза. На Закарпатье и Прикарпатье будет до трех градусов тепла, что на полтора-два градуса выше многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории – меньше снега, чем обычно.

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