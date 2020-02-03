Синоптики обновили прогноз погоды на февраль

В 2020 году в Украину так и не пришла метеорологическая зима. И судя по прогнозам синоптиков, в этом году ее так и не будет. Как рассказала сотрудница Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в комментарии «Сегодня», за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса, а каждая зима теплее предыдущей.

По прогнозам синоптиков, февраль в этом году будет теплым. В первой половине месяца ожидается незначительное похолодание в северных регионах, а вторая половина месяца будет радовать украинцев теплом. Правда, по словам метеорологов, отсутствие морозов и снега может повлиять на урожай. Несмотря на то, что озимые культуры благодаря теплу сохранились практически в полном объеме и не пострадали от морозов, им могут грозить болезни и вредители.

Как рассказал фермер Данил Левченко, морозы убивают возбудителей болезней и вредителей. Без морозов грызунов, которые уничтожают урожай, будет больше. А грибок и болезни могут поразить не только посевы, но и фруктовые деревья. По словам фермера, не от всех видов грибка можно вылечить растения.

Кроме этого, растениям не хватает воды, что негативно отражается на их росте. Эксперты отмечают, что в феврале-марте урожаю критически нужна вода. Если осадки придут в Украину, проблема с дефицитом воды будет решена.

"Но на сегодня такой уверенности нет. Половина февраля, по прогнозам, будет с недостаточными осадками, чтобы компенсировать дефицит, который появился на конец осени. А в марте может быть что угодно", - рассказывает Адаменко.

Добавим, что дефицит воды наблюдается не только на полях. Украинские водоемы из-за скудных осадков наполняются лишь на 70% от нормы.

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