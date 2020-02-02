У мережі з'явилися фото, як Карпати засипало снігом

Відповідні знімки розміщені на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook, пише Рoliteka.net

Рятувальники наголосили, що 2 лютого з самого ранку йде рясний сніг.

"Станом на 10:30 02.02.2020 на горн Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер південно-західний, 12 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 20 м, падає сніжна крупа", - йдеться в повідомленні.

Через снігопади і хуртовини в Карпатах 2 лютого можуть сходити лавини. У зв'язку з цим в ДСНС вже попередили про небезпеку.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в зв'язку на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомили рятувальники.

А тим часом синоптики розповіли про погоду по всій Україні.

Лютий принесе в Україну хуртовини і сильний вітер, а у східні області та Приазов'ї – ще й ожеледь. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Наголошується, що середня місячна температура лютого становить від нуля до п'яти градусів морозу. В Карпатах, на сході і північному сході шість-сім градусів морозу, в Криму від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла.

«Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39° морозу, на півдні країни та на Закарпатті 23-34º морозу; абсолютний максимум - 12-20° тепла, у південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24°, на високогір'ї Карпат 8-10° тепла», – йдеться у повідомленні синоптиків.

Звичайне кількість опадів для лютого – 26-46 мм, в горах та на Закарпатті – 47-125 мм. Самі рясні снігопади зазвичай спостерігаються у другій і третій декадах місяця, коли висота снігового покриву становить у середньому від п'яти до 50 сантиметрів. На півдні сніговий покрив нестійкий.

Лютий 2020 року відзначиться середньою температурою до мінус трьох градусів морозу. На Закарпатті і Прикарпатті до трьох градусів тепла, що на півтора-два градуси вище багаторічних значень.

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