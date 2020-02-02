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Незважаючи на весняну погоду на вихідних, новий тиждень почнеться з похолодання в Україні

Про те, яка погода чекає українців у понеділок, 3 лютого, розповіла у новому пості на своїй сторінці в Фейсбук відомий синоптик Наталія Діденко, пише Рoliteka.net

Вона зазначила, що у більшості областей температура повітря триматиметься в межах + 2 + 6 градусів, на півдні на кілька градусів вище.

При цьому очікується сильний вітер з дощами і навіть мокрим снігом.

На півночі опади будуть замінюватися іноді просто щільною хмарністю.

У Києві завтра синоптик обіцяє сиру і вітряну погоду при температурі +4 градуси.

«Похолодання протягом тижня буде зростати і досягне в нічні години відчутних морозов», - написала Діденко.

Раніше ми писали про те, що Карпати засипало снігом.

Рятувальники наголосили, що 2 лютого з самого ранку йде рясний сніг.

"станом на 10:30 02.02.2020 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер південно-західний, 12 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 20 м, падає сніжна крупа", - йдеться в повідомленні.

З-за снігопадів і хуртовин в Карпатах 2 лютого можуть сходити лавини. У зв'язку з цим в ДСНС вже попередили про небезпеку.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в зв'язку на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомили рятувальники.

Також ми писали про те, що лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми для цього місяця. Крім того, українцям варто приготуватися до рясних опадів.

Про це у себе в Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Він повідомив, що в лютому збережеться січнева тенденція з переважанням в Європі атлантичних і середземноморських повітряних мас. Для нашої країни це буде означати аномально високу для цього часу року температуру.

Нагадаємо, погода зійшла з розуму, потужний шторм обрушиться на Україну.

Як повідомляла Politeka, Україну накриють атмосферні фронти: синоптик попередила про небезпеку, «лютий принесе…».

Також Politeka писала, що українців попередили про можливу погодної аномалії в лютому.