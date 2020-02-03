Погода в понеділок обіцяє бути дощовою і вітряної

У понеділок, 3 лютого, у всіх областях України, крім Сум і Чернігова, очікується хмарне небо і дощі. У Чернігівській і Сумській областях буде мінлива хмарність. А в Закарпатській області можливий сніг. Про це пише Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме від двох градусів на півночі, до шести градусів тепла на заході. Вдень температура буде від чотирьох градусів на півночі, до 12 градусів тепла на півдні.

При цьому синоптики попереджають про шквальном вітрі на території всієї України. Можливі пориви до 24 метрів в секунду. Рівень небезпеки жовтий.

Раніше ми повідомляли, що народний провісник "нашептав" про нову погодної аномалії.

В День бабака, 2 лютого, харківський народний синоптик — бабак Тимко зробив свій прогноз щодо приходу весни.

опівдні бабака вийняли з його будиночка. Заспаний звір не побачив власної тіні - день видався похмурим і з легкої хуртовиною.

Зазначимо, що прогноз бабак нашептав на вухо свої берегині, старшому викладачеві биофакультета Надії Токарської.

Вона розповіла, що тварина спантеличено такою теплою зимою - в цьому році передбачення вперше проходить без снігу.

Повідомлялося, що Україну засипає снігом, дивовижні кадри облетіли мережу.

Рятувальники наголосили, що 2 лютого з самого ранку йде рясний сніг.

"станом на 10:30 02.02.2020 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер південно-західний, 12 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 20 м, падає сніжна крупа", - йдеться в повідомленні.

З-за снігопадів і хуртовин в Карпатах 2 лютого можуть сходити лавини. У зв'язку з цим в ДСНС вже попередили про небезпеку.

"За прогнозами Укргідрометцентру, в зв'язку на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомили рятувальники.

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