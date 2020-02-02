Уже с завтрашнего дня

Несмотря на весеннюю погоду на выходных, новая неделя начнется с похолодания в Украине

О том, какая погода ждет украинцев в понедельник, 3 февраля, рассказала в новом посте на своей странице в Фейсбук известный синоптик Наталья Диденко, пишет Рoliteka.net

Она отметила, что в большинстве областей температура воздуха будет держаться в пределах + 2 + 6 градусов, на юге на несколько градусов выше.

При этом ожидается сильный ветер с дождями и даже мокрым снегом.

На севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью.

В Киеве завтра синоптик обещает сырую и ветреную погоду при температуре +4 градуса.

«Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов», - написала Диденко.

Ранее мы писали о том, что Карпаты засыпало снегом.

Спасатели подчеркнули, что 2 февраля с самого утра идет обильный снег.

"По состоянию на 10:30 02.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер юго-западный 12 м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 20 м, падает снежная крупа", - говорится в сообщении.

Из-за снегопадов и метелей в Карпатах 2 февраля могут сходить лавины. В связи с этим в ГСЧС уже предупредили об опасности.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сообщили спасатели.

Также мы писали о том, что февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы для этого месяца. Кроме того, украинцам стоит приготовиться к обильным осадкам.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Он сообщил, что в феврале сохранится январская тенденция с преобладанием в Европе атлантических и средиземноморских воздушных масс. Для нашей страны это будет означать аномально высокую для этого времени года температуру.

Напомним, погода сошла с ума, мощный шторм обрушится на Украину.

Как сообщала Politeka, Украину накроют атмосферные фронты: синоптик предупредила об опасности, «февраль принесет…».

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о надвигающейся погодной аномалии в феврале.