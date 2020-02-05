Каждый владелец современного смартфона на «Андроиде» или iOS может начать зарабатывать легкие деньги без вложений прямо сейчас. Такой заработок предполагает минимум усилий, безопасность, и гарантированный результат. Пассивную подработку оценят особенно любители игр, студенты, школьники и молодые мамы.

Если есть неплохой смартфон на Android, iPhone или iPad, наличие Интернета, желание зарабатывать с их помощью на дому, поздравляем, это можно осуществить быстро и без вложений даже новичку. Вариантов дистанционного заработка посредством телефона уйма, в том числе для начинающих (с нуля). Получать деньги можно с чего угодно: установка программ, написание отзывов, лайки, репосты, распространение рекламы, социальные проекты, тестирование и многое другое.

При этом, не стоит забывать, что мобильные заработки в сети могут нести скрытые опасности, например, при скачивании неизвестной программы или просмотре какого-нибудь ролика на стороннем ресурсе может загрузится серьезный вирус. Также есть фактор обмана, когда работодатель попросту не дает зарплату. Рассмотрим наиболее выгодные и проверенные способы зарабатывания денег посредством телефона.

Какие способы заработка через телефон существуют

Смартфон можно использовать не только как вспомогательный гаджет для заработка, например, в трейдинге, но и как основной. Источников для заработка очень много, главное выбрать что-то по душе и адекватно оплачиваемое.

Серфинг в Интернете. Этим увлекательным процессом занимается практически каждый из нас ежедневно по несколько часов, так почему бы не зарабатывать на этом? За посещение определенных ресурсов начисляются реальные деньги. Как правило, работодатель дает задание на посещение нескольких страниц сайта, возможно, просмотр товаров, реже написание отзывов о товарах и услугах.

Просмотр видеоконтента. Да, за это также платят деньги. Основная задача, как правило, не выключать видео в течении 15-60 секунд, при этом, ни подписки, ни лайки могут не понадобится. Вникать в ролик или даже смотреть его не обязательно, главное, чтобы он был проигран на устройстве (робот должен засчитать просмотр). Очень редко может понадобится поделиться роликом (сделать репост на активной странице в социальной сети).

Прохождение опросов. Как правило, люди зарабатывают на проведении социальных опросов, но заработать можно и на прохождении (давая ответы на вопросы в анкете). За каждое такое тестирование предусмотрено определенное финансовое вознаграждение. За один конкретный тест можно получить от 5 до 200 гривен (в среднем), количество вопросов в анкетах, обычно, не превышает 40, но в некоторых случаях достигает и 500.

Зарабатывание денег в социальных сетях. Очень популярная и неплохо оплачиваемая подработка. Таких фрилансеров (работников) никогда не бывает много. Задач в соцсетях безграничное множество: поставить лайки, сделать репосты, подписаться на каналы/группы/страницы, написать комментарии (как позитивные, так и негативные). Выполнять задачи можно на Instagram, Facebook, Twitter и т.д.

Стоит отметить: аккаунт для заработка в соцсетях должен быть реальным, живым (с фотографиями, друзьями, какой-нибудь личной информацией (где учился, когда женился), собственными постами). Можно использовать и фэйковый профиль, а не личный, но придется его раскрутить и «оживить». Если получится получить большое количество друзей в социальной сети, можно также зарабатывать на рекламе товаров и услуг, что выведет вас на новый уровень дохода. Суммы непосредственно зависят от количества подписчиков.

Маркетинговые исследования. Многие популярные, уважающие себя компании, уделяют внимание тому, как их товар представляется в магазинах (торговых точках), какие цены на них устанавливаются. Так, мобильный телефон, в котором есть камера, а также любовь к активному образу жизни, позволит зарабатывать неплохие деньги. Основная задача такого работника — сфотографировать состояние товара, задать пару вопросов продавцу, отчитаться перед начальником.

Собирание информации в торговых точках оплачивается по-разному, в зависимости от сложности задачи. Например, за одну фотографию витрины можно получить около 70 гривен. Заказы бывают также относительно работы сотрудников, насколько они корректно выполняют свои функции, не грубят ли и т.д.

Нельзя не вспомнить о трейдинге. На мобильном телефоне это один из самых выгодных, но рискованных способов заработка. Чтобы начать получать деньги в этой отрасли, нужно провести немало времени над изучением ее особенностей. В этом случае смартфон можно использовать и как основной, и как дополнительный гаджет для работы.

Заработок через установку приложений

Скачивая приложение, вы неосознанно рекламируете его, помогаете разработчику заработать деньги на рекламе. Большинство таких проектов продвигаются и развиваются именно посредством агентств, которые платят людям, чтобы те скачивали приложения, проявляли там свою активность, ставили положительные оценки и отзывы.

Стать участником этой цепочки очень просто, достаточно найти подходящее агентство (компанию, которая продвигает проекты), зарегистрироваться там, добавить свой кошелек, куда будут перечислятся деньги, и вперед к выполнению несложных, но слабо оплачиваемых заданий.

Важно: если уделять работе в телефоне должное внимание, можно в месяц зарабатывать минималку и даже больше. В Украине это 4723 гривны.

Наиболее популярными сайтами, которые предлагают такую работу являются:

AdvertApp («АдвертАпп», «Мобильный заработок»).

(«АдвертАпп», «Мобильный заработок»). AppCent («АппЦент», «Вы играете — мы платим»);

(«АппЦент», «Вы играете — мы платим»); AppBonus («АппБонус», «Зарабатывай, устанавливая приложения»).

AdvertApp предлагает устанавливать приложения и игры, достигать определенные уровни в них, делать обзоры, заполнять анкеты. Каждый пользователь получает около сотни заданий в месяц. Его ежедневный доход варьируется в пределах 300-500 гривен в день. Более детально можно узнать непосредственно на сайте компании. Полученные деньги выводятся на мобильный телефон, QiWi, WebManey и некоторые другие сервисы.

AppCent работает практически так же, как и первый вариант: скачиваешь приложение, получаешь бонусы, меняешь очки на реальные деньги. Вывести деньги можно даже на Play Station или Steam, куда душа пожелает. Ознакомиться с предложениями сервиса можно на его сайте.

AppBonus не предлагает больших заработков, но новые задания будут на каждый день. Вывод денег осуществляется моментально, сервисы для этого: QiWi, WebMoney и Яндекс Деньги. Разработчики также предлагают приятные бонусы за активность и привлечение друзей. Скачать приложение можно на официальном сайте.

Несколько советов начинающим

Практически все люди хотят зарабатывать много, при этом, ничего не делая (лежа на диване). Это действительно возможно, но! Хорошие деньги получают те, кто действительно может похвастаться своим высоким КПД (коэффициент полезного действия), пользой для компании. Новички же, как правило, зарабатывают мало, постепенно набираясь опыта, подыскивая себе более выгодные условия, и так пока не доберутся к своему «Олимпу».

Наиболее распространенной ошибкой при такой работе является желание людей перепрыгнуть процесс формирования своего профессионализма и зарабатывать сразу миллионы. Мошенники на этом и играют: не отправляют зарплаты, выманивают деньги «вложение в бизнес на правах партнера, огромный доход уже завтра». Отсюда и всплывает первый совет — остерегайтесь злоумышленников, неизвестных сайтов и программ, непроверенных работодателей и баснословных заработков при минимальной загрузке.

Совет второй — стоит потратить определенное время на поиск хорошего работодателя, набить руку на его заданиях, и только потом отправляться в вольное плаванье.

Совет третий: не бойтесь получать копейки на биржах, если предполагается реальный прирост финансов относительно повышения опыта. Так, получится выйти на достойные цифры уже спустя месяц. Если же количество выполненных заданий перевалило 40-80, отзывы о вашей работе отличные, но зарплата не растет, пора что-то предпринимать. Если не получится сдвинуться с мертвой точки на этой бирже, пора переходить на другую, перетаскивая с собой уже имеющиеся примеры работ.

Совет четвертый: не бойтесь рекламы, она способна дать огромный доход. С помощью телефона и нескольких дельных советов с какого-либо форума можно раскрутить свою страницу в социальной сети до таких масштабов, что за один пост можно будет выручить пол минималки, которую Украина предложила своим жителям в 2020 году.

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как зарабатывать на приложениях и не подхватить вирус? Безопасно скачать и установить приложение можно только с Play Market (для «Андроидов») или App Store (для «Яблочных»), либо с официального сайта известного разработчика. Сторонние ресурсы нужно обходить стороной, ибо тогда появляется огромный риск подхватить вредоносную разработку мошенников. Потенциально опасная программа способна не просто навредить гаджету, но и выгрузить с телефона всю информацию.

За что платят на YouTube и обычных блогах, можно ли заработать? Получать деньги на «Ютубе» можно не только посредством монетизации, но и за «коммерческое воспроизведение», когда YouTube вставляет в ролик рекламу и та успевает отобразиться. Также рекламу можно вставить самостоятельно, но нужно еще найти спонсора, который будет готов платить. Блогеры также зарабатывают через пиар какого-либо продукта или услуги.

Сколько времени в день нужно тратить на работу в телефоне, чтобы заработать минималку? Все зависит от многих факторов: какой опыт, кто работодатель, особенности выполняемых заданий, скорость работы и т.д. Если новичок смышленый, то минималку заработать, проводя за телефоном по шесть часов в день. Профессионалу достаточно несколько минут. Лучшие сайты по удаленному трудоустройству готовы платить от нескольких долларов, до сотни в день.

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