У Chrome есть полезные особенности, о которых мало кто знает

Google Chrome — один из самых популярных браузеров во всем мире. Его можно установить на компьютер с операционной системой Windows или на смартфон с Android. Браузер выделяется большой скоростью и широкими возможностями. Но не все пользователи знают о полезных функциях “Хрома”, которые сильно упрощают жизнь. В этом материале Politeka.net расскроет скрытые инструменты браузера.

Особенности и преимущества “Гугл Хром”

Браузеры — это программы, которые позволяют открывать страницы во Всемирной паутине. Как уже упоминалось, “Хром” завоевал очень много поклонников. По статистике, более половины всех ПК-пользователей выходят в интернет именно через него. Примерно 50% скачивают детище “Гугла” на свои телефоны. В Украине тоже отдают предпочтение именно “Хрому”.

И неспроста. Ведь браузер тесно связан с еще одним популярным явлением — агрегатором Google. Собственно, поисковая строка — это первое, что встречает пользователя. В Chrome поисковик имеет интересную особенность — голосовой ввод. Он доступен не только на телефоне, но и на компьютере. Нужно только подключить микрофон.

“Хром” умеет переводить страницы с английского и других языков. Сервис автоматический, его не нужно копировать текст и вручную вставлять в переводчик “Гугла”. С этой функцией можно в любой момент вернуть оригинальный текст или снова перевести.

“Хром” обеспечивает самый удобный доступ к сервисам “Гугла”. В частности, можно войти в свой аккаунт и синхронизировать закладки, историю, данные для авторизации и другую информацию между несколькими устройствами. Так работает автозаполнение паролей. Авторизовавшись даже на чужом компьютере, человек получит возможность войти на нужные страницы или поработать, как на своем собственном. Главное — не забыть выйти. Иначе новый пользователь получит доступ к личной информации, включая пароли и почту.

Браузер обещает пользователям безопасность и конфиденциальность. Поисковик автоматически блокирует переходы на опасные страницы, с которых на компьютер или смартфон могут проникнуть вирусы. А вдобавок показывает, проверенные сайты, на которые можно смело заходить. Есть также анонимный режим “Инкогнито”, в котором не сохраняется история просмотра сайтов и введенные данные. Когда такое окно закрывается — в системе не остается никаких следов.

Еще одна особенность — упрощенный режим при низкой скорости интернета. Как объясняют разработчики, многие инструменты “Хрома” работают на основе JavaScript.

Некоторые ругают браузер за то, что тот “ест” много оперативной памяти. Это сильнее всего ощущается на ПК-версии. Дело в том, что каждая вкладка в Chrome обрабатывается отдельно. Это требует дополнительных ресурсов, но если одна из открытых страниц “зависнет” - остальные продолжают работать. И проблемные вкладки предложат закрыть отдельно. Полезная фишка: сохранить страницу в список закладок можно одним кликом на кнопку справа от строки поиска.

В то же время, “Хром” оптимизирует работу процессора, распределяя потоки между несколькими ядрами. А для мониторинга браузер предлагает собственный «Диспетчер задач». Его можно открыть во вкладке “Приложения и возможности” в настройках.

Как установить Google Chrome на компьютер и смартфон

Стать пользователем популярнейшего браузера очень просто. А чтобы максимально упростить процедуру, предлагаем подробную пошаговую инструкцию.

На компьютере сначала введите название в поисковую строку любого браузера. Неважно, на каком языке. Одной из первых в выдаче будет ссылка на официальный сайт Google. Избегайте посторонних страниц, ведь на них могут быть вредоносные программы. Тем более, что браузер предлагают абсолютно бесплатно.

На сайте “Гугла” есть большая кнопка — “Скачать Chrome”. Что примечательно, он автоматически определяет операционную систему и предлагает соответствующую версию. Жмем на нее и подтверждаем условия пользования. После нажатия на “Принять и установить” появится окошко, где нужно выбрать папку для скачивания файла. Когда он окажется на компьютере, то запускается и устанавливается, как обычная программа. Можно поменять путь установки.

Приложение “Хром” для смартфонов доступно в интернет-магазинах “Гугл Плей” на “Андроиде” и “Ап Стор” — iOS. Нужно только прописать название браузера в поиске и нажать на кнопку установки. А чтобы Chrome всегда работал корректно, лучше следить, чтобы он вовремя обновился.

Хорошо, если все программы на смартфоне обновляются автоматически. Но иногда пользователи предпочитают делать все вручную и отключают автообновления. Проще всего время от времени заходить на страницу приложения в магазине и смотреть, не появилась ли кнопка “Обновить”.

Есть еще один способ — отправиться настройки самого браузера. Для этого нужно нажать в “Хроме” три вертикальные точки справа в углу. В выпадающем меню выбираем “О браузере Google Chrome”. Когда установлена самая новая версия — там об этом написано. Если же программа устарела, браузер предложит обновиться.

В “Гугле” позволяют заранее опробовать нововведения, которые подготовили, но еще не не внедрили в “Хром”. Такой тест доступен с браузером “Хромиум” (Chromium). Он предназначен для еще быстрой работы и повышенной безопасности. Впрочем, пользователи “Хромиума” лишены многих возможностей “Хрома”.

Горячие клавиши в “Хроме”

У Google Chrome есть много функций, в которых легко запутаться. Очень обидно, если пользователь не знает о возможностях, которые помогут ему справиться с задачей в разы быстрее. Предлагаем список самых полезных команд для “Виндовс”, которые могут в корне изменить работу и управление браузером:

Ctrl + T — открыть отдельную вкладку.

Ctrl + N — открыть отдельное окошко.

Ctrl + Shift + N — открыть окно “инкогнито”.

Ctrl + клик — открыть страницу по ссылке в другой вкладке.

Ctrl + Shift + клик — открыть ссылку в новой вкладке и тут же перейти туда.

Shift + клик — перейти по ссылке в отдельное окно.

Ctrl + Shift + T — восстановить до десяти закрытых вкладок.

Esc — прервать загрузку страницы.

Ctrl + F — вызвать поиск по странице сайта.

Ctrl + D — добавить страницу в закладки.

Ctrl + Shift + D — сохранить в закладки все страницы, открытые в окне.

F11 — переход в полноэкранный режим.

Ctrl + минус или Ctrl + плюс — уменьшить или увеличить масштаб.

Ctrl + 0 — вернуть масштаб по умолчанию.

Shift + колесо мыши — скролить страницу вправо или влево.

Ctrl + L — выделить адрес или текст в адресной строке.

Ctrl + H — очистка истории просмотров.

Ctrl + J — показать скачанные файлы.

Shift + Esc — открывается встроенный диспетчер задач.

Ctrl + Shift + Delete — стереть историю.

Ctrl + Shift + M — быстрая смена аккаунта.

Ctrl + Shift + B — вывести или убрать панель закладок.

Плагины, расширения и темы Google Chrome

Благодаря проекту "Хромиум" ребята из "Гугла" открыли код своего браузера для других разработчиков. Благодаря этому появилось много сторонних дополнений, которые расширяют функционал "Хрома" еще больше.

Чтобы установить новые расширения, нужно зайти в интернет-магазин. Найти его очень просто. Легче всего прописать соответствующий поисковый запрос. Кроме того, можно кликнуть на основное меню (три точки), найти "Дополнительные инструменты" и уже там нажать на "Расширения". Внутри находится список всех установленных приложений. Нужно перейти во внутреннее меню и нажать на кнопку "Открыть Интернет-магазин Chrome".

Там есть свой поиск, где можно задать параметры. Например, найти только официальные плагины от Google, бесплатные или работающие без интернета. Разные списки выводятся и на стартовой странице. Например, самые рейтинговые продукты.

Среди расширений есть даже игры. Среди популярных выделяются приложения для отслеживания погоды, инструменты для ввода или перевода выделенного текста, VPN-сервисы, кнопки для быстрого скачивания изображений и видео. Многие также устанавливают удобную ленту новостей, интересные шрифты, плеер, чтобы слушать музыку, или блокировщик рекламы.

Некоторые доступны только на английском языке, но многие имеют русскую версию. Любое установленное дополнение можно по желанию включить, отключить, а также настроить опции. Бывает, что плагин запрашивает особое разрешение, без которого не сможет работать. Тут уж все на совести разработчика.

Здесь же можно выбрать новую тему для браузера. Это визуальные дополнения, которые меняют внешний вид окна, вкладок и заставку на главной странице. Но не затрагивают основной функционал. Все темы представлены в отдельном разделе. Там на картинке можно посмотреть, как будет выглядеть браузер после изменений. В том числе и стартовая страница. Установка простая — в одно нажатие.

Стоит отметить, что выбранная тема привязывается к пользователю и тут же запустится, если зайти через тот же аккаунт на другом устройстве. Все та же синхронизация от “Гугла”. Так любимые заставки не нужно менять вручную. Стоит отметить, что для мобильного телефона тоже выпускают темы.

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