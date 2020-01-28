Сегодня в рекламных объявлениях можно увидеть сотни фейковых предложений легкого и быстрого заработка в сети. Несмотря на это, реальная дистанционная работа без капиталовложений и мошенников способна принести немалые деньги.

С развитием Глобальной сети Интернет все больше людей желают работать, не выходя из дома, особенно это касается инвалидов, молодых мам, а также ищущих подработку (как правило, студенты). Работа в Интернете может приносить неплохие деньги, полностью заменив трудовые будни в офисе или в «полях». Но нередко «лёгкий путь» оказывается не таким уж и простым, учитывая фактор обмана и другие подводные камни.

Удаленный метод зарабатывания денег, при котором человек трудится полный день, способен принести около 3-5 тысяч гривен новичку, и более 7-10 тысяч опытному работнику, в зависимости от типа деятельности. К примеру, в сфере IT и переводов человек может получить и более 20 тысяч гривен в месяц при полной загрузке.

Виды работы в Интернете

Наиболее популярными направлениями работы в Интернете является:

копирайтинг (написание информационных и продающих текстов согласно техническому заданию);

(написание информационных и продающих текстов согласно техническому заданию); сбор, поиск информации (эта деятельность нередко подразумевает работу со звонками, поездками);

(эта деятельность нередко подразумевает работу со звонками, поездками); наполнение сайтов (текстовым, аудио и видео материалом);

(текстовым, аудио и видео материалом); набор текста (важно уметь быстро и грамотно печатать);

(важно уметь быстро и грамотно печатать); рерайтинг (переписывание готового текста другими словами с сохранением смысла и определенной уникальностью);

(переписывание готового текста другими словами с сохранением смысла и определенной уникальностью); ввод данных (как правило, вводить приходится большие объемы информации, например, относительно новых продуктов, их характеристик);

(как правило, вводить приходится большие объемы информации, например, относительно новых продуктов, их характеристик); модераторство (контроль над ресурсом: удаление аккаунтов и сообщений, добавление нового материала, корректировка информационного потока, и т.д.);

(контроль над ресурсом: удаление аккаунтов и сообщений, добавление нового материала, корректировка информационного потока, и т.д.); расшифровка интервью (необходимо напечатать все, что говорится в аудио/видео файле, как правило, дословно);

(необходимо напечатать все, что говорится в аудио/видео файле, как правило, дословно); создание презентаций (здесь нужен навык работы со специальными программами, в том числе Adobe Photoshop);

(здесь нужен навык работы со специальными программами, в том числе Adobe Photoshop); сфера IT (программисты и другие специалисты в данной сфере особенно ценятся на рынке удаленной работы).

Вакансию в данных отраслях дистанционной работы можно найти несколькими способами: через биржу, на сайтах объявлений, через знакомых. Первый способ для многих туманный и запутанный. Новичкам на биржах больших заработков ожидать не стоит, без положительной статистики и опыта работы там платят копейки.

Через объявления на специальных сайтах, таких как Work.ua или Robota.ua, можно найти действительно интересные предложения. Для этого, к примеру, на «Ворк.юа» нужно просто перейти в «Расширенный поиск» и поставить в «Вид занятости» галочку возле «Дистанционная работа». Конкретный город для такого типа трудоустройства лучше не выбирать, ибо предложения ограничены.

Чтобы найти подходящую вакансию, возможно, придется потратить не один месяц, поработать в разных компаниях. Стоит учитывать, что далеко не каждый работодатель откликнется на ваше резюме. Над его созданием потребуется также потрудится.

Какие удаленные вакансии можно найти в Интернете

Наиболее популярные удаленные вакансии на сайтах объявлений:

специалист чата, оператор call-центра, мастер по обработке заказов;

переводчик;

копирайтер, рерайтер, редактор, специалист SEO и PPC;

менеджер интернет магазина;

маркетолог, специалист по созданию рекламных роликов, баннеров, лозунгов;

преподаватель Online;

WEB-программист;

автор студенческих работ (курсовых, лабораторных, дипломных).

Выбирая вакансию, нужно учесть такие параметры: зарплата, график работы, задачи, которые нужно будет выполнять. Очень много компаний нагло врут относительно зарплаты. Например, некоторые указывают ЗП — 12-15 тыс. гривен в месяц, при этом, в самом описании вакансии предлагают оплату 7-10 гривен за 1 тысячу символов написанного текста. Несложно догадаться, что для 12 тысяч гривен придется написать 1,7 миллиона символов = 85 тыс. в день, при норме 8-12 тысяч для обычного работника в этой сфере.

Всех таких подводных камней не счесть, но не стоит боятся искать идеальную работу, менять вакансии как перчатки, подбирая лучший вариант. Если есть конкретные навыки, стоит их развивать, ибо чем выше опыт, тем больше платят. Если не знаем, какой вектор выбрать, зарабатываем на всем, что только предлагают, остерегаясь мошенников. Только так можно понять, что подходит, а каких вакансий лучше избегать. Никогда не стоит понижать планку и идти на зарплату ниже, чем была.

Работа на компанию, это хорошо, но, если есть желание и возможности, лучше делать свой ресурс. На личном сайте можно не просто что-то продавать, но и зарабатывать на рекламе, постоянно продвигая свой бренд, развивая его. Оптимизировать страницы можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Завлекать народ лучше акциями, скидками, предложив промокод. Подкрепить такую деятельность можно каналами в Instagram, Telegram, YouTube и т.д.

Плюсы и минусы работы в Интернете

Преимущества работы на дому:

экономия времени (нет необходимости добираться в офис, а это более 2-3 сэкономленных часов в день);

лучшая рабочая атмосфера, созданная своими руками;

отсутствие стрессов, создаваемых коллегами, а также периода адаптации к новым условиям;

возможность быстрой и безболезненной смены работы (так намного проще подобрать то, что по душе);

приличная зарплата (жители маленьких населенных пунктов могут получать зарплату такую же, как и в Киеве, Харькове, Одессе).

Позитивных сторон работы в Интернете можно найти очень много. Но где есть плюсы, там обязательно имеются и минусы. К негативным сторонам удаленной работы стоит отнести:

опасность для начинающих (можно быть обманутым и остаться без зарплаты, «прогореть» с вложениями);

проблематичность поиска чего-то действительно достойного (несложная работа может превратиться в безвылазные сутки за компьютером);

негативное влияние на здоровье (малоподвижный образ жизни всегда даст о себе знать);

неофициальное трудоустройство (обычно, удаленные сотрудники считаются фрилансерами, которые не составляют договоров с компанией о трудоустройстве);

серость и однообразность (в привычной атмосфере за несколько лет можно очень сильно заскучать);

потеря навыка эффективного общения (если работа не связана с коммуникацией, то человек очень мало общается с посторонними, за счет чего появляются трудности в общении).

Работа в своем доме не обязательно должна приносить легкие деньги, это заблуждение. Если зарабатываешь 7-12 тысяч, это уже очень достойный показатель. Конечно, реально получать зарплату побольше и в долларах, сотрудничая с крупными компаниями (в том числе заграничными). Но для этого в идеале нужно знать определенные программы, языки, сайты, быть мастером своего дела. Более того, нужно всегда уметь продать свои услуги.

Заработок в Instagram

Получить легкий доход в «Инстаграме» не получится, ибо нужно немало трудится, чтобы собирать хорошие плоды собственной деятельности. Работать в Instagram можно в нескольких направлениях:

реклама (например, размещение постов в своей ленте фотоблога);

лайки и подписки (многие администраторы предлагают небольшие деньги за активность на их канале);

продажа товаров (пользователи «Инстаграма», как правило, обеспеченная аудитория, которой легко можно продать что-угодно);

продвижение услуг (своих или бизнеса);

SMM (раскрутка).

Самый быстрый, но мизерный заработок — лайки и подписки. Некоторые даже создают специальные страницы для этого. На рекламе неплохо заработать получится, только если у вас имеется более 100 тысяч реальных подписчиков. Чтобы трудится в сфере SMM нужно иметь определенные узкоспециализированные знания, посещать курсы и тренинги по продвижению.

Продвижение услуг и продажа товаров также актуальны при наличии большого количества подписчиков, но при этом, начинать можно с нуля. Для этого придется немало поработать над раскруткой собственного бренда.

Как работают мошенники

Украина находится далеко не на первом месте по Интернет мошенничеству, но уже постаралась в этом преуспеть. Список способов для «развода» попросту огромен. Самой уязвимой аудиторией являются желающие быстро подзаработать, начать много зарабатывать уже прямо сейчас.

Наиболее популярные махинации — с вложением денег, когда люди от своего вклада должны получить неплохой процент, но выиграть на этом не получается, ибо реальный шанс равен нулю.

Также недоброжелатели заманивают высокими зарплатами за минимальный труд. Например, встречаем такое объявление: требуется автор статей, опыт работы не требуется, оплата — 50-100 гривен за 1к символов без пробелов, сотрудничество только после написанного тестового задания (5-10 тысяч символов). Пишем, отсылаем и забываем о существовании такого работодателя. Автор объявления просто намеревается собрать тексты и продать их на бирже, соответственно, способы получить за это оплату иллюзорны.

Испытательный срок за минимальные деньги — очередной «развод». Как правило, от максимальной зарплаты работодатель не должен снимать более 15-20%, а сам пробный период не должен превышать одного месяца.

Выбирая работу в Интернете всегда нужно реально оценивать свои возможности, и чем выше skill, тем больше зарплата. Лучшие вакансии подыскиваются только после тщательного анализа рынка услуг и оплаты труда. Пассивный соискатель, которых, к сожалению, большинство, не получает достойной зарплаты, и на нем зарабатывают другие.

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