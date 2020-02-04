С каждым днем погибших от смертельного коронавируса 2019-nCoV становится все больше

Об этом пишет Politeka.net.

По информации органов здравоохранения провинции Хубэй, которая и стала эпицентром вспышки эпидемии, за последние сутки скончалось от коронавируса 64 человека.

Таким образом, общее число жертв составляет 425 человек.

Местные власти также отметили, что вчера, 3 февраля, в Китае были подтверждено 2345 новых случаев заражения. В целом, в провинции Хубэй инфицированы более 13 тысяч человек.

Власти также отметили, что среди госпитализированных 576 человек находятся в критическом состоянии. Общее число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в мире - свыше 20 тысяч человек.

Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии Китая признал, что реакция на распространение коронавируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации, поэтому не исключено, что жертв могло быть меньше.

Местные власти также добавили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где открыто торгуют дикими животными.

Ранее мы рассказывали о том, что медикам из Таиланда удалось победить коронавирус. Специалисты из больницы Раджавити смогли вылечить двух пациентов, сочетая препараты от ВИЧ и гриппа.

Отмечается, что после приема препарата против ВИЧ «Лопинавир/Ритонавир» и больших доз осельтамивира, предназначенного для лечения гриппа, состояние больных значительно улучшалось в течение 48 часов. Среди них была и 70-летняя китаянка из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус.

При этом представитель больницы подчеркнул, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса.

Пока сочетание лекарств от ВИЧ и гриппа будут применять для лечения зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии. В Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавирусом. Восемь больных уже вылечились.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

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