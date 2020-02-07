Что означает имя:
Имя Виталий возникло из слова «виталис». Оно переводится с латыни, как «жизненный».
Характер
В детстве Виталий — это очень ласковый и добрый мальчик. Он всегда старается быть поближе к маме и во всем ее слушается. Во время игры не стремится быть лидером, довольствуясь ролью помощника. Но легко заводит новые знакомства. Обладатели этого имени — идеальные старшие братья. Им можно смело доверить присмотр за младшими детьми.
С возрастом Виталий не теряет свою природную мягкость. Его сложно вывести из себя, а любая злость очень быстро проходит. Главное, не подпитывать гнев новыми обидами. Взрослый Виталий находит общий язык с окружающими, но может замыкаться в себе. Носители имени бывают откровенными эгоистами. Но выделяются хорошим чувством юмора и позитивным отношением к жизни.
Как правило, Виталиям легко даются технические дисциплины, такие как физика или математика. Они добиваются больших успехов в науке, бизнесе, интеллектуальных играх, музыке, работе, связанной с механизмами.
Сегодня, 7 февраля, почитают память Виталия Римлянина, которого в 164 году казнили за непоколебимую веру в Иисуса Христа.
Совместимость с женскими именами
Виталий всегда ищет вторую половинку, максимально похожую на мать. Он выбирает себе в жены девушку, которая становится верным другом. Тепло и забота для него гораздо важнее влюбленности.
Крепкие отношения у Виталия складываются с Антониной, Екатериной, Зинаидой, Лидией, Марией, Надеждой, Никой, Полиной, Тамарой, Кларой.
Ничего хорошего не выйдет с Анастасией, Вероникой, Викторией, Зоей, Маргаритой, Майей.
Знаменитые Виталии
Святой Виталий — был Папой Римским 657-672 годах.
Виталий Масол — бывший премьер-министр УРСР (с июля 1987 по октябрь 1990).
Виталий Коротич — знаменитый врач, писатель, публицист и переводчик
Виталий Кличко — украинский боксер и мэр Киева.
Виталий Козловский — заслуженный артист Украины, музыкальный исполнитель, танцор.
Виталий Куприй — украинский политик и бизнесмен, состоял в партии «УКРОП».
Виталий Хомутынник — украинский бизнесмен и депутат пяти созывов Верховной Рады.
Поздравления в стихах, открытках и прозе
Не забудьте поздравить Виталия в 2020 году. Поднять настроение близкому другу или родственнику в праздник помогут стихи, проза, прикольные картинки или праздничные открытки.
Ты умен, смекалист и настойчив,
Имя носишь – «жизненный», Виталий.
К бедам и несчастьям ты устойчив,
Правильное имя тебе дали.
Вот и ангел к нам с небес спустился,
Все спешат скорей тебя поздравить.
Желаю, чтобы в жизни ты раскрылся,
И цели в жизни правильно расставить.
***
Добрый ангел озарил весь мир,
Оградил добро от злых напастей,
Самое время закатить нам пир,
В этот день будет Виталию счастье.
Пусть это торжество тебя приятно удивит,
Пусть окружают верные друзья,
Пускай судьба именинника наградит,
О деньгах нам тоже забывать нельзя.
Источник: 24 канал
***
Виталик, ты счастливым будь,
И никогда не унывай,
Про все плохое ты забудь –
И про тревогу, про печаль.
Ты именины проведи,
Чтоб никогда их не забыть,
Желаю в этот день тебе
Веселым и счастливым быть!
Источник: Манойло Оксана
***
Виталик, желаю, чтобы ангел всегда охранял тебя и помогал во всех делах: дома, на работе и в любви. Пусть все твои мечты сбудутся, пусть удача всегда приходит вовремя. Побольше радостных моментов и успехов во всем.
***
Виталя, поздравляю с Днем ангела! Желаю максимально счастливой и богатой жизни. Пусть судьба посылает больше хороших людей. Пусть здоровье никогда не беспокоит, а близкие сообщают только приятные новости.
Источник: Страна
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Виталий, в День ангела хочу пожелать тебе хорошего настроения даже в самую хмурую погоду, никогда не расставаться с оптимизмом и уверенно воплощать в жизнь все планы, даже самые экстремальные. Помни о том, что твои друзья всегда поддержат в трудную минуту и с радостью отметят любой твой успех.
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