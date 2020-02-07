Что означает имя:

Имя Виталий возникло из слова «виталис». Оно переводится с латыни, как «жизненный».

Характер

В детстве Виталий — это очень ласковый и добрый мальчик. Он всегда старается быть поближе к маме и во всем ее слушается. Во время игры не стремится быть лидером, довольствуясь ролью помощника. Но легко заводит новые знакомства. Обладатели этого имени — идеальные старшие братья. Им можно смело доверить присмотр за младшими детьми.

С возрастом Виталий не теряет свою природную мягкость. Его сложно вывести из себя, а любая злость очень быстро проходит. Главное, не подпитывать гнев новыми обидами. Взрослый Виталий находит общий язык с окружающими, но может замыкаться в себе. Носители имени бывают откровенными эгоистами. Но выделяются хорошим чувством юмора и позитивным отношением к жизни.

Как правило, Виталиям легко даются технические дисциплины, такие как физика или математика. Они добиваются больших успехов в науке, бизнесе, интеллектуальных играх, музыке, работе, связанной с механизмами.

Сегодня, 7 февраля, почитают память Виталия Римлянина, которого в 164 году казнили за непоколебимую веру в Иисуса Христа.

Совместимость с женскими именами

Виталий всегда ищет вторую половинку, максимально похожую на мать. Он выбирает себе в жены девушку, которая становится верным другом. Тепло и забота для него гораздо важнее влюбленности.

Крепкие отношения у Виталия складываются с Антониной, Екатериной, Зинаидой, Лидией, Марией, Надеждой, Никой, Полиной, Тамарой, Кларой.

Ничего хорошего не выйдет с Анастасией, Вероникой, Викторией, Зоей, Маргаритой, Майей.

Знаменитые Виталии

Святой Виталий — был Папой Римским 657-672 годах.

Виталий Масол — бывший премьер-министр УРСР (с июля 1987 по октябрь 1990).

Виталий Коротич — знаменитый врач, писатель, публицист и переводчик

Виталий Кличко — украинский боксер и мэр Киева.

Виталий Козловский — заслуженный артист Украины, музыкальный исполнитель, танцор.

Виталий Куприй — украинский политик и бизнесмен, состоял в партии «УКРОП».

Виталий Хомутынник — украинский бизнесмен и депутат пяти созывов Верховной Рады.

Поздравления в стихах, открытках и прозе

Не забудьте поздравить Виталия в 2020 году. Поднять настроение близкому другу или родственнику в праздник помогут стихи, проза, прикольные картинки или праздничные открытки.

Ты умен, смекалист и настойчив,

Имя носишь – «жизненный», Виталий.

К бедам и несчастьям ты устойчив,

Правильное имя тебе дали.

Вот и ангел к нам с небес спустился,

Все спешат скорей тебя поздравить.

Желаю, чтобы в жизни ты раскрылся,

И цели в жизни правильно расставить.

***

Добрый ангел озарил весь мир,

Оградил добро от злых напастей,

Самое время закатить нам пир,

В этот день будет Виталию счастье.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба именинника наградит,

О деньгах нам тоже забывать нельзя.

Источник: 24 канал

***

Виталик, ты счастливым будь,

И никогда не унывай,

Про все плохое ты забудь –

И про тревогу, про печаль.

Ты именины проведи,

Чтоб никогда их не забыть,

Желаю в этот день тебе

Веселым и счастливым быть!

Источник: Манойло Оксана

***

Виталик, желаю, чтобы ангел всегда охранял тебя и помогал во всех делах: дома, на работе и в любви. Пусть все твои мечты сбудутся, пусть удача всегда приходит вовремя. Побольше радостных моментов и успехов во всем.

***

Виталя, поздравляю с Днем ангела! Желаю максимально счастливой и богатой жизни. Пусть судьба посылает больше хороших людей. Пусть здоровье никогда не беспокоит, а близкие сообщают только приятные новости.

Источник: Страна

***

Виталий, в День ангела хочу пожелать тебе хорошего настроения даже в самую хмурую погоду, никогда не расставаться с оптимизмом и уверенно воплощать в жизнь все планы, даже самые экстремальные. Помни о том, что твои друзья всегда поддержат в трудную минуту и с радостью отметят любой твой успех.

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