Смотрите, как поздравить всех Ксюш и Оксан с именинами

Что означает имя: Ксения

Это имя пришло к нам из Древней Греции. Слово “Ксенос” означает “чужестранка”, “путешественница” или же “гостья”. Давным давно греки встречали своих гостей колкими стихами из двух строк. Именно их называли “ксениями”. Интересно, что Черное Море на древнегреческом звучит, как “Понт Эвксинский” — “гостеприимное море”.

В Украине многие века назад прижилась другая версия “Ксении” — Оксана. В России также есть своя разновидность — Аксинья. В 2020 году можно встретить все три варианта.

Сегодня, 6 февраля, почитают Ксению Петербургскую. В народе ее еще величают "Ксеньюшкой Блаженной". Святая предсказывала будущее и благословляла тех, кто к ней обращался.

Характер Ксении

Девушки с этим именем часто бывают самовлюбленными и горделивыми. Им не хватает самоиронии. Поэтому на каждую шутку Ксения отвечает резко. А может и вовсе затаить обиду на какой-то мелкий поступок.

Зато носители имени ценят свою репутацию. Поэтому добиваются больших успехов в учебе и карьере. Чаще всего преуспевает в гуманитарных дисциплинах. Несмотря на свою ранимость, Ксения может стать верным другом. Она любит, когда с ней советуются, и всегда искренне пытается подсказать выход из ситуации. Кроме того, никогда не врет и не лукавит в общении с друзьями. Людей подкупает ее честность и сочувствие.

Взрослея, Ксения пытается как можно быстрее обрести независимость, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью. И это ей неплохо удается, ведь девушка всегда знает, чего хочет, и уверенно идет к своей цели. При этом облатели этого имени не любят проигрывать и всегда тяжело переживают свои поражения.

Совместимость с мужскими именами

Большинство Оксан — это ответственные и своенравные натуры. Они не спешат влюбляться, но проводят много времени в мужском обществе. Ксениям не интересны случайные интрижки. Девушки с таким именем ищут надежного партнера и крепких семейных отношений. А найдя нужного мужчину, Ксюша будет рада забыть о своей самоуверенности и опереться на его плечо.

У Ксении большие шансы на прочные отношения с Анатолием, Адрианом, Виктором, Владиславом, Давидом, Игнатом, Леонидом, Леонтием, Митрофаном, Моисеем, Ренатом и Тимуром.

Плохой союз у Ксении, скорее всего, будет с Артемием, Булатом, Захаром, Иваном, Ираклием, Казимиром, Корнилием, Михаилом, Мироном, Никанором, Олегом, Павлом, Петром, Романом, Яном.

Знаменитые Ксении

Ксения Собчак — популярная российская телеведущая, журналист, продюсер и политик. Уже долгие годы ведет реалити-шоу «Дом-2» В 2018 году баллотировалась на пост президента России.

Ксения Бородина — российская телеведущая, актрисса и диджей.

Оксана Байрак — украинский режиссер, актрисса и сценарист.

Оксана Билозир — народная артистка Украины, экс-депутат Верховной Рады.

Оксана Марченко — известная украинская телеведущая и самая красивая женщина 2011 года по версии журнала «Viva».

Поздравления в стихах, открытках и прозе

Не забудьте в этот праздник поздравить всех знакомых Оксан, Ксюш и Аксиний. Возможно, они и сами не знают про свои именины. А получить стихи, открытки или прикольные картинки в сообщении всегда приятно. В мессенджерах девушкам стоит отправить прикольные картинки. В конце концов, красивая и душевная проза никогда не выходит из моды.

Поздравляю с Днем ангела, Ксюшка,

Ты очень добрая, красивая и милая девчушка,

Пусть всегда в твоем сердце расцветают сады,

Пусть все сбываются твои заветные мечты!

Пусть навсегда взаимная любовь придет,

Пусть счастье короткую дорогу найдет.

Пусть откроются тебе все тайны и секреты бытия,

Пусть будет самой насыщенной и яркой жизнь твоя.

Источник: Pinterest

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Как звучит прекрасно имя — Ксения!

Трель души, как ласточка весенняя!

У мужчин всегда одно лишь мнение:

Видеть Ксюшу — просто наслаждение.

У нее улыбка — сердца потрясение,

Тело Ксюши — для глаз восхищение,

Губы Ксюши — сердца вдохновение,

Ну, а, если рот откроет Ксюша,

То поклонники часами будут слушать.

Источник: Главред

***

Любимая моя подружка, Ксения, с Днем ангела тебя! Пусть в глазах всегда сияет радость, в голове не будет мрачных мыслей, а на сердце всегда будет радостно. Чтобы ты искренне любила и была любима. Большого счастья на всю жизнь!

Источник

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С радостью поздравляю тебя, Оксана, с Днем ангела. Желаю, чтобы ты цвела и благоухала, несмотря на зиму за окном. Чтобы небесная заступница охраняла тебя от бед и ошибок. Почаще дари людям свою прекрасную улыбку. Пусть не меркнет огонь в твоем сердце.

Источник: Вonnycards

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С именинами, милая Ксения! Пусть в этот день ангел зарядит тебя позитивной энергией на весь год. От себя пожелаю счастья, взаимной любви, непробиваемого здоровья. А самое главное, чтобы в душе всегда царила радость и покой, несмотря на все жизненные проблемы и неурядицы.

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