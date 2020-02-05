В Украине в последние три года звучат призывы отменить празднование Международного женского дня 8 марта

Politeka.net разобралась, стоит ли украинцам рассчитывать на выходной день в 2020 году

Напомним, что ключевым вдохновителем отмены празднования 8 Марта в Украине был скандально-известный, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который подал такую идею осенью 2017 года.

Вятрович призывал изменить формат праздника и убрать его из списка официальных выходных дней в Украине.

Впрочем, большинство украинцев негативно относлись к этой идее. Не поддержал ее и нынешний президент Владимир Зеленский, который еще в 2018 году, будучи актером, заявил, что праздник 8 марта нужен.

В ноябре 2018 года Владимир Зеленский прокомментировал возможную отмену праздника в эфире телеканала Newsone. Зеленский отметил, что тема не очень актуальна для него.

"Для меня 8 марта близкий и приятный праздник, потому что 8 марта я привык поздравлять своих любимых женщин. Наши мамы, бабушки, наши учителя первые, я к ним очень трепено отношусь, дочери, у меня есть доченька - хочется их поздравить. Это настоящий женский праздник. Они все ждут. Ты даришь цветы. Ну когда еще?", - сказал он.

Зеленский также отметил, что история этого праздника в этом контексте не так важна.

"Блин, да какая разница, какая историческая справка у этого праздника? Жить нужно сегодня. Для народа отдыха никакого нет, поэтому, наоборот, нужно добавить пару праздников. 9 марта, думаю мужчины со мной согласятся, хотелось бы немного отойти, отдохнуть".

Отметим, что все точки над и в вопросе праздника в этом году расставил Кабмин. В распоряжении "О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год" Министерство социальной политики установило перечень официальных государственных выходных дней в 2020 году. 8 марта остается официальным государственным праздником и выходным днем.

Поскольку день 8 марта в 2020 году приходится на воскресенье, то выходной день переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта. Так что, как и мечтал Владимир Зеленский еще в 2018 году, украинцы получат дополнительный выходной еще и на 9 марта.

Отметим, что Международный женский день с 1975 года отмечается ООН. Однако в СССР он имел выраженную идеологическую окраску и праздновался с 1921 года в память об участии женщин в петроградской демонстрации 8 марта 1917 года.

Выходной день 8 марта есть только в постсоветских и некоторых просоциалистических странах, на Кубе, во Вьетнаме и Северной Корее. В Китая в этот день выходной лишь у женщин.

Красным выделены страны, которые имеют 8 марта выходной день, желтым - страны, где в этот день нет выходного. В большинстве стран Запада в этот день не празднуют ничего.

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