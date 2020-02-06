Президент Владимир Зеленский написал публичное поздравление жене с ее днем рождения в соцсетях

Соответствующее сообщение появилось на официальном канале Президента Украины Владимира Зеленского в Телеграм, сообщает Politeka.net.

«Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на мгновение. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому что мое счастье – это ты», – нежно написал президент в своей жены.

Зеленский также поблагодарил своей первой леди за любовь и поддержку, а также поздравил с днем рождения:

«С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете».

Напомним, что Елена Зеленская удалила свой аккаунт в соцсети Facebook из-за травли. Официальный аккаунт жены Владимира Зеленского просуществовал в сети всего два дня, до 29 января.

О создании официальной страницы в соцсети Зеленская сообщила 27 января.

"Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой замыслами и победами, рассказывать, что удается, а что не очень, видеть вашу поддержку и слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной", – заявила она тогда в своем первом посте на фейсбуке.

Однако страницу неожиданно атаковали тысячи негативных комментариев. Так, пост Зеленской о "Мыстецком арсенале" набрал более 7 тыс. комментариев, основная масса из которых были негативными.

Напомним, Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская перестала выходить на связь: "Не может оправиться от трагедии".

Также Politeka писала, что Елена Зеленская в трауре, Путин решил не молчать: "Тяжелая потеря".