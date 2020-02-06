Пока Верховная Рада собирается рассмотреть законопроект о рынке земли, около ее стен собираются недовольные украинцы

Об этом сообщает Politeka.net

6 февраля Рада рассмотрит законопроект о рынке земли. Сторонники и противники снятия моратория собираются под стенами парламента и Офиса президента.

Пока что ситуация спокойная, однако очень много правоохранителей, свидетельствуют очевидцы. Людей также становится все больше, счет уже пошел на тысячи.

Вот что удалось узнать о требованиях митингующих ТСН

"Мой сын имеет два гектара земли и четыре коровы. Мука страшная, чтобы все прокормить. И, если будет продажа земли, у нас и того не будет. Мы этим живем", - отметил мужчина.

"Мы за рынок земли, но против ее продажи. Не бывает рынка в засилье монополии", - сказал другой манифестант.

Сегодня также анонсирован еще один митинг под стенами Офиса президента. Там соберутся сторонники продажи земли.

На плакатах людей можно наблюдать также такие требования: "Закон 2178-10 - грабеж украинцев" "Нет продаже земли" "Сумщина против продажи земли", "Продажа земли - предательство Украины".

В полиции сообщили, что усилили меры безопасности в центре Киева.

Также в СМИ и телеграм-каналах сообщается, что люди готовятся ставить палатки и организовывать постоянную акцию.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - отметили в полиции.

Напомним, в связи с важностью вопроса, заседание планирует посетить и сам Зеленский.

"Планируется визит (Зеленского, ред.) в Раду. Формат еще определяется",- сообщил собеседник.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет...".

Также Politeka писала о том, что толпа окружила Офис Президента, Зеленский скрылся в селе: эксклюзивные кадры.