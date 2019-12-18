Протесты против открытия рынка земли– это выпуск пара, основные события еще впереди

По его словам, конфликты Нацкорпуса с полицией – некая репетиция того, что может происходить, если в следующую Нормандскую встречу попробуют протащить особый статус или что-то такое в изменениях в законодательство.

Такой вывод после митингов под Радой сделал политический аналитик Александр Кочетков, передает Главред.

"Праворадикалы, которые не имеют ни единого голоса в Раде, переводят все на противостояние, и Зеленский об этом знал. Не случайно все так совпало – его отъезд и стычки под Верховной Радой. У украинских президентов так часто происходит, что они в поездке, а здесь, в Киеве, все начинается", - напоминает эксперт.



Кроме того, он допустил, что дальнейшими причинами для новых стычек может стать "языковой закон"

"Против этого могут снова могут выйти на улицы, чтобы этого не допустить. Так как закон был принят во времена Порошенко и там очевидно видна его политическая целесообразность", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что собственники авто на еврономерах устроили пикет под Офисом президента Украины в среду, 18 декабря.

Активисты пояснили, что собрались именно под ОП, поскольку днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Евробляхеры" собирались с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской.

Митингующие ожидали, что 18 декабря Кабмин во время заседания рассмотрит законопроект 2342 относительно бюджетной растаможки автомобилей.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Как сообщала Politeka, владельцам «евроблях» грозят стотысячные штрафы: за что придется заплатить.

Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.