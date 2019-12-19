Народный депутато от «Слуги народа» попал в неприятную ситуацию во время митингов, которые проходили 17 декабря, под Верховной Радой

В неловкую ситуацию попал нардеп Вячеслав Медяник. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале «Днепр Оперативный». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

Депутат вышел к людям, чтобы обсудить позицию парламентариев по скандальному законопроекту про рынок земли и поправок, которые волновали владельцев авто на еврономерах, но разговор не состоялся.

Отмечается, что нардеп не очень хотел выходить к протестующим и отвечать на их вопросы. Во время общения с негодующей толпой Медяник подтвердил, что поддержал скандальный документ, но при этом он не смог ответить на вопросы касательно законопроекта.

"А зачем вы это приняли? Идите тогда к е*ене матери!" – посоветовали "слуге народа" митингующие.

Напомним, что собственники авто на еврономерах устроили пикет под Офисом президента Украины в среду, 18 декабря.

Активисты пояснили, что собрались именно под ОП, поскольку днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета.

Отметим, недавние митинги под Радой политический аналитик Александр Кочетков назвал выпуском пара. По его словам, основные события еще впереди.

По его словам, конфликты Нацкорпуса с полицией – некая репетиция того, что может происходить, если в следующую Нормандскую встречу попробуют протащить особый статус или что-то такое в изменениях в законодательство.

"Праворадикалы, которые не имеют ни единого голоса в Раде, переводят все на противостояние, и Зеленский об этом знал. Не случайно все так совпало – его отъезд и стычки под Верховной Радой. У украинских президентов так часто происходит, что они в поездке, а здесь, в Киеве, все начинается", - напоминает эксперт.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Как сообщала Politeka, владельцам «евроблях» грозят стотысячные штрафы: за что придется заплатить.

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