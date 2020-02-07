Каждое имя имеет свою историю и несет в себе определенный смысл

Александр — легендарное имя, которое носили величайшие люди еще до нашей эры. Оно скрывает в себе огромнейший потенциал, который демонстрируют его владельцы. День ангела — повод поздравить любимых Саш с их именинами, вручить небольшой подарочек.

День ангела Александра отмечен в календаре много раз, но встречать его принято 7 февраля. Так, согласно традиции, в 2020 году Саши снова буду праздновать именины, принимать поздравления от друзей и близких. Порадовать виновника торжества можно красивыми словами, открытками, стихами и даже милыми подарками. Чтобы действительно удачно поздравить Александра с именинами стоит более детально узнать о происхождении и значении его имени.

Источник: strana.ua.

Что означает имя Александр

Имя Александр состоит из двух частей «Алекс» (переводится с греческого как «защитник») и «Андос» (означает «мужественный»). Соответственно, Александр — защитник людей, «мужественный покровитель». Людей с этим именем также называют подобием, отражением и символом Вселенной. У Александра есть все шансы прославиться гением.

Источник:fresh-cards.ru.

Какой характер у Александра

В детском возрасте Саши частенько болеют, но в пубертате, обычно, физически крепнут, начинают закалятся и заниматься каким-либо спортом. Люди, которые носят это имя, очень упорно идут в направлении своих целей и, как правило, добиваются их. Александр нередко становится главой коллектива и умеет направить людей в нужное русло, опираясь на наиболее способных товарищей, которым можно доверять. Саши имеют репутацию справедливых людей.

Одной из уязвимых сторон Александра является слабость к вину (алкоголю). Будучи выпившим, легко теряется самоконтроль, появляется ряд негативных черт характера: хвастливость, чрезмерное рвение быть первым и обогнать всех, и по всем. Но при всем этом, убрать желание принимать алкоголь бывает очень просто.

Александру больше свойственно «летать в облаках», мечтать о любви, чем любить. В отношениях отмечается стремление быть обворожительным и загадочным. Нечасто встретишь такого приветливого и любезного мужчину, как Саша. Он всегда готов подать руку помощи, проявить заботу. Мощнейшее оружие в руках этого человека — комплимент. Александр способен приметить и подчеркнуть самые скрытые позитивные стороны и достоинства.

Обычно, Саша не играет с чувствами других людей, проявляет только искренность. Но все комплементы и обещания, которые льются одной девушке, может услышать и другая, спустя определенный период.

Источник:depo.ua.

Если Александр родился летом, он проявит себя как отличный отец из-за сильной любви к детям. Сложный характер имеют Саши, у которых отчество Николаевич, Семенович или Дмитриевич. Также неординарная натура проявляется в Александров с отчеством Олегович или Борисович.

Если описать характер Саши коротко, это независимый, решительный, смелый и инициативный человек, который всегда готов понять другого и прийти на помощь.

Совместимость с женскими именами

Александр с наибольшей вероятностью сможет построить прочные отношения с Анной, Екатериной, Ириной, Ларисой, Марией, Оксаной, Тамарой, Варварой и Любовью.

Сложные отношения могут быть с Алисой, Еленой, Лидией, Светланой, Софией и Зинаидой. Но при этом стоит учитывать, что порой, самые неподходящие друг другу люди прекрасно живут в счастливом браке.

Источник: uaportal.com.

Знаменитые Александры

Знаменитостей с именем Александр очень много, взять лишь ко вниманию победителя Евровидения-2009 Рыбака или великого полководца, царя Македонского из династии Аргеадов. Это свидетельствует о величественности данного имени. Так, из самых известных Александров стоит отметить:

Блок (всемирно известный поэт);

Пушкин (поэт с мировым именем);

Суворов (полководец и генералиссимус);

Усик (величайший украинский боксер);

Зинченко (знаменитый футболист);

Пономарев (известный певец);

Абраменко (олимпийский чемпион).

Задатки лидера, умение добиваться своего, остроумие и незаурядная харизма позволяет Александрам ставать не просто известными, а великими.

Источник: pronedra.ru.

Поздравления в стихах, открытках и прозе

Чаще всего, поздравления с именинами отправляются в открытках, где изображена восхитительная картинка, написана красивая проза или великолепный стих.

«Твое имя Саша, означает «мужественный защитник», поэтому желаю тебе быть несокрушимым, беречь своих родных от всяческих бед и проблем. Пусть целеустремленность и твоя огромная энергия ведут тебя только к победам. Успехов тебе во всех начинаниях, будь всегда первым и не сдавайся, не останавливайся на достигнутом и иди всегда вперед! Сегодня твой день, поздравляю!»

Источник: strana.ua.

Пусть ангел-хранитель от бед защищает,

Твою душу и сердце оберегает,

Ты с улыбкой и оптимизмом в жизни будь,

И скорее печали свои позабудь!

Источник:depo.ua.

«С Днем ангела тебя Сашенька. Желаю тебе, чтобы жизнь дарила только сногсшибательно-приятные сюрпризы, друзья были всегда верными, здоровье только богатырским, работа прибыльной и увлекательной. Пусть счастьем будет наполнен твой жизненный путь. Будь мудрым, оставляя в сердце доброту».

Источник: tobiporada.com.ua.

Ты самый веселый и надежный друг,

Пусть станет твоим все что хочешь вокруг.

Ты гордость и радость, надежда наша,

Прими поздравления, любимый наш Саша!

Источник: strana.ua.

«Когда ты родился, весь мир возрадовался. Ты добрый, светлый и чудесный человек, мужественный защитник. Сегодня твой праздник, поэтому пожелаю оставаться всегда таким же классным, как ты есть. Крепкого здоровья тебе, пусть ангелы небесные защищают тебя, а удача никогда не покидает».

Если есть желание по-особенному поздравить Александра, можно скачать прикольные картинки и обработать их, добавив личное красивое поздравление, возможно даже сделать коллаж.

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