В столичном аэропорту Борисполе уже проверяют пассажиров, прилетевших из Китая
Соответствующие кадры появились в телеграм-канале «Украина сейчас», пишет Рoliteka.net
В частности, специалисты санитарно-карантинного подразделения проверяют температуру пассажирам рейса Санья - Борисполь.
Главной их задачей является не допустить проникновения вируса на территорию страны.
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При этом отмечается, что в случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам. Специальный осмотр будут проводить и для животных, которые ввозятся в Украину.
Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.
Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.
Также появилась информация о том, что коронавирус может атаковать страны Европы через посылки, которые миллионы людей заказывают с площадки AliExpress.
По словам вирусолога Михаила Щелканова, смертельный коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.
Позже стало известно, что коронавирус в буквальном смысле окружил Украину. Людей с подозрением на это заболевание экстренно госпитализировали в Минске и Санкт-Петербурге.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
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