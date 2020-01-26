В столичном аэропорту Борисполе уже проверяют пассажиров, прилетевших из Китая

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале «Украина сейчас», пишет Рoliteka.net

В частности, специалисты санитарно-карантинного подразделения проверяют температуру пассажирам рейса Санья - Борисполь.

Главной их задачей является не допустить проникновения вируса на территорию страны.

При этом отмечается, что в случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам. Специальный осмотр будут проводить и для животных, которые ввозятся в Украину.

Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.

Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.

Также появилась информация о том, что коронавирус может атаковать страны Европы через посылки, которые миллионы людей заказывают с площадки AliExpress.

По словам вирусолога Михаила Щелканова, смертельный коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.

Позже стало известно, что коронавирус в буквальном смысле окружил Украину. Людей с подозрением на это заболевание экстренно госпитализировали в Минске и Санкт-Петербурге.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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