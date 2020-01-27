Современные интернет-технологии развиваются не по дням, а по часам. Все уже давно привыкли к поисковикам, таким как Google и “Яндекс”. Они научились искать не только текст, но даже картинки и видео. В 2020 году можно быстро найти любое фото, но не все знают, как это работает, и какие функции нужно использовать.

Если раньше пользователи сети больше общались текстовыми сообщениями, то сегодня они предпочитают отвечать картинками. Для этого созданы полчища стикеров, мемов и гиф-анимаций. Опытный собеседник быстро найдет нужную картинку на просторах интернета, чтобы метко ответить на сообщение.

Но картинки нужны не только для развлечений. Многие ищут их для работы, вдохновения или научных трудов. Так при помощи поиска очень легко проверить, не сплагиатил ли кто ваше авторское фото. А если понравилось изображение, случайно найденное на сайте — можно найти первоисточник или нечто похожее. Например, понравились кроссовки на фотографии знакомого в социальной сети. Достаточно использовать поиск по картинкам и фотографиям, чтобы найти объявление о продаже такой же модели.

Как работает поиск по картинке

Многие задумываются о том, каким образом поисковая система различает изображения. Ведь зная принцип, работать с системой всегда проще. Поначалу искать картинки в “Гугле” или “Яндексе” было сложновато. Ведь поисковики не различали само изображение, а подбирали варианты по его описанию. Надежда была только на добросовестных авторов, которые подписывали свои фото и рисунки, отмечали правильными тегами. Даже теперь надпись сильно облегчает задачу при поиске похожих изображений.

IT-компании нанимали на работу специальных людей — ассесоров. Такой сотрудник вручную исправлял выдачу по самым важным и популярным запросам. Лишние картинки отсеивались, а нужные перемещались на топовые места. Но в большинстве случаев пользователи сталкивались с хаосом и получали совсем не то, что просили.

Но разработчики нашли решение проблемы. Они заставили программы выделять на картинках несколько фрагментов, которым присваиваются “виртуальные слова”. Это могут быть области с разными цветами, переходами и т.д. Каждый из них анализируется отдельно. Чем больше такие кусочки подходят к запросу пользователя — тем лучше. И тем ближе нужные фотографии окажется к топу выдачи.

По такому же принципу работает поиск по картинке. Алгоритм должен распознать и выбрать в интернете изображение, максимально похожее на то, что “показал” пользователь. Он может определить лицо человека или тип товара.

Исчезла проблема низкого разрешения. Ранее “Гугл” или “Яндекс” не могли найти фото или схожие изображения, если они были хоть немного размытыми. Сейчас же любой желающий способен найти файлы большего или меньшего разрешения, если только они есть в базе данных поисковой системы. Если же картинка специфическая или уникальная — тут уж ничего не попишешь.

Как найти фото в “Гугле”: простая инструкция

Первым делом на главной странице самого популярного поисковика нужно перейти в раздел “Картинки”. Уже там в поисковой строке пишем запрос. Если нужно, задаем параметры в “Инструментах”. Например, цветовую гамму, разрешение или время публикации.

Если же нужно найти в сети конкретное изображение, то нажимаем на иконку фотоаппарата. Появятся две вкладки. В первой можно вставить ссылку на картинку, размещенную на интернет-странице. А для поиска уже скачанной переходим в “Загрузить файл”. После чего жмем кнопку “Выберите файл”, переходим в папку, где он хранится, и кликаем. Или же просто перетаскиваем картинку из папки в поле браузера. Определение занимает считанные секунды.

В результате “Гугл” подскажет ключевой запрос и несколько ссылок по нему. А если все прошло совсем удачно — искомое изображение всех доступных размеров. Кроме того, поисковик должен показать похожие картинки.

Покажем, как это выглядит. Для примера возьмем фотографию Джейсона Стэтхэма. “Гугл” без труда опознал известного голливудского актера. Он отметил имя, как самый эффективный запрос. Обратите внимание, что поисковик указал размер файла. А ниже сообщил, что есть такие же изображения с другим разрешением: маленьким, средним или большим. Есть кнопка “Все размеры”.

В правой части экрана появилась краткая выдержка о Джейсоне Стэтхэме из “Википедии”. Это очень удобно, ведь вся основная информация указана сразу же. И не нужно переходить на саму страницу, ссылка на которую указана первой в выдаче.

С фирменным браузером Google Chrome (“Гугл Хром”) появляется еще одна удобная опция. Заметив на любом сайте интересное изображение, пользователь может кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать “Найти картинку (Google)”. Тут же откроется страница с поисковой выдачей. Таким образом можно быстро узнать имя актера, стоимость вещи, модель автомобиля или название фильма. А также посмотреть отзывы и решить, стоит ли покупать тот или иной товар.

Чтобы найти фотографию, которая сохранена в памяти телефона (Айфона или устройств на Андроид), придется повозиться чуть дольше. В этом случае "Гугл" пока не додумался до отдельной кнопки с фотоаппаратом в разделе "Картинки". Поэтому пользователю нужно заходить в меню через кнопку с тремя точками. А там нужно поставить галочку напротив "Полная версия". Только после этого в поисковой строке появится нужный символ. Дальше все почти также, как и на компьютере — выбираем файл и смотрим выдачу.

Поиск по изображению “Яндекса”

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко распорядился заблокировать в Украине ряд онлайн-ресурсов. В запретном списке оказался и “Яндекс”. Но многие украинцы продолжают по привычке использовать эту поисковую систему, используя VPN-cервисы для обхода блокировки.

Относительно недавно “Яндекс” освоил современный поиск картинок. Как и “Гугл”, поисковая система делит изображение на визуальные слова. Разработчики окрестили технологию “компьютерным зрением”. Российское детище назвали “Сибирь”.

Специальная программа умеет распознавать картинки и прогонять их по базе данных, подбирая изображения с таким же набором визуальных слов. Затем поисковик сортирует выдачу по тому, в каком порядке размещены фрагменты. Чем ближе к оригиналу — тем выше в выдаче.

Схема работы похожая на ту, что использует “Гугл”. Даже иконка с фотоаппаратом присутствует. Можно скопировать URL изображений и поместить непосредственно в строку поиска. Для этого лучше всего открыть его в отдельной вкладке. Затем нужно просто вставить адрес в поле.

“Яндекс” позволяет искать файлы, сохраненные в памяти устройства. Например, одну или несколько фотографий товаров, чтобы посмотреть, где их можно купить дешевле. Такие снимки можно сделать прямо в торговом центре. Для этого нужно выбрать файл, нажав соответствующую кнопку. Или перетащить его в браузер — место подписано.

До этого момента все было в точности, как у “Гугла”. А вот выдача отличается. Как можно заметить на скриншоте, “Яндекс” сразу же показывает все найденные размеры. А также несколько вариантов запросов.

Ниже поиск выдает страницы, на которых есть такое же изображение. Для поиска на мобильном телефоне тоже придется переходить на полную версию сайта.

Напомним, что скрытые функции Google Chrome: чего вы не знали о популярном браузере.

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