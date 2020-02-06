Украинский художник Сергей Коляда на своей новой картине изобразил дочь олигарха Игоря Коломойского Анжелику

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook художника

Художник Сергей Коляда известен мрачными работами, в которых украинская реальность показана весьма в неприглядном виде. На его сайте стиль обозначен как "жлоб арт". На фоне предыдущих картин портрет дочери влиятельного олигарха оказался даже праздничным.

Новая работа Коляды выполнена шариковой ручкой и получила название "Дом в Швейцарии" ("Анжелика Коломойская"), "Щелкунчик или Счастливого Рождества и Нового года". На портрете девушка выглядит словно персонаж одной из сказок, задумчивой красавицей.

На картине, помимо главной героини, изображен традиционный рождественский антураж, хотя и в несколько мрачноватых тонах. Так, вторым по значимости героем картины стал персонаж сказки "Щелкунчик и мышиный король", что, вероятно, связано с наступившим годом Крысы.

Также интересно, что Анжелика на фото открывает некую символическую дверь, из которой идет свет. Возможно, так художник хотел изобразить начало нового года.

Можно отметить, что картина за $2000 продается на сайте автора, хотя в комментарии на Facebook он написал, что "Только что закончил большой заказной портрет".

Отметим, что дочь Игоря Коломойского Анжелика проживает с мужем в Швейцарии (Женева). 10 марта ей исполнится 35 лет. Пара поженилась в 2011 году.

Бросается в глаза, что на портрете Анжелика не очень похожа на себя в реальной жизни. Может быть дело в ракурсе.

Также отметим, что сам олигарх Коломойский ни раз становился героем картин Коляды

Картина ("Гоголь. Игроки")

Жанр этой работы отмечен как "Укрсоцпорн"

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