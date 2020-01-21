НБУ відсудив у екс-власника “Приватбанк” Ігоря Коломойського об'єкт нерухомістю вартістю понад 100 млн грн
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Нацбанку.
Господарський суд Львівської області повністю задовольнив позов НБУ про стягнення з підприємства ВАТ «Днепрометаллсервис», пов'язаного з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським.
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За даними прес-служби, у вересні 2014 року фірма надала НБУ у заставу нежитлове приміщення загальною площею майже 20 тис. кв. м і оціночною вартістю понад 100 млн грн. Об'єкт став заставою за кредитом рефінансування, який надавався ПриватБанку до націоналізації.
У зв'язку з тим, що ВАТ «Днепрометаллсервис» не виконало зобов'язань майнового поручителя Приватбанку, Регулятор в травні 2018 року подав до суду для стягнення застави.
“16 січня 2020 позовну заяву Національного банку було задоволено в повному обсязі”, - йдеться в повідомленні.
Всього українські суди вже прийняли 24 рішення на користь НБУ про стягнення за зобов'язаннями Приватбанку на загальну суму 1,36 млрд грн.
За даними НБУ, в 2018 році було подано 148 позовів проти екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського і пов'язаних з ним компаній 32. Метою позовів було забезпечення погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надавав ПриватБанку протягом 2008-2015 років. Всього по різним банкам в українських судах розглядається більше 200 подібних справ.
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