Оккупационные власти Севастополя начали призывать высшие силы о помощи

Об этом идет речь в постах местных «чиновников» в социальных сетях.



Причиной этому стал дефицит воды.



Так называемый «глава ГоскомводхозаКрыма» Игорь Вайль сообщил, что если не ввести ограничений, то в скором времени город останется без воды, появились сообщения о том, что воды хватит до лета.



На божью помощь надеется так называемая «глава администрации Симферополя» Елена Проценко.

«Нам самое важное осадки. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — отметила она.

Кроме того, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь подписал распоряжение организовать в храмах, которые расположены на территории аннексированного полуострова, молебны «о ниспослании дождя».



Ранее стало известно, что сухая зима привела к тому, что водохранилища Крыма опустели и уже в скором времени могут окончательно обмелеть.

В Крыму все острее становится проблема острого дефицита воды даже для нужд населения, не говоря уже о промышленности и сельском хозяйстве. Ситуация дошла до того, что давать воду будут по графику.

Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму чиновницы в дорогих шубах пришли в дома к пережившим блокаду Ленинграда старикам и подарили им по батону. После резонанса дам уволили, в том числе городского голову Керчи.

Напомним, Путин удвоил ударные силы на границе, подробности.

Как сообщала Politeka, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.

Также Politeka писала, что в Крым хотят вернуть воду из Украины, от Зеленского требуют ответа: Билецкий раскрыл детали.