Оккупационные власти Севастополя начали призывать высшие силы о помощи
Об этом идет речь в постах местных «чиновников» в социальных сетях.
Причиной этому стал дефицит воды.
Так называемый «глава ГоскомводхозаКрыма» Игорь Вайль сообщил, что если не ввести ограничений, то в скором времени город останется без воды, появились сообщения о том, что воды хватит до лета.
На божью помощь надеется так называемая «глава администрации Симферополя» Елена Проценко.
«Нам самое важное осадки. Надеемся, конечно, что будет снег, будут дожди и на божью помощь», — отметила она.
Кроме того, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь подписал распоряжение организовать в храмах, которые расположены на территории аннексированного полуострова, молебны «о ниспослании дождя».
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Ранее стало известно, что сухая зима привела к тому, что водохранилища Крыма опустели и уже в скором времени могут окончательно обмелеть.
В Крыму все острее становится проблема острого дефицита воды даже для нужд населения, не говоря уже о промышленности и сельском хозяйстве. Ситуация дошла до того, что давать воду будут по графику.
Ранее мы рассказывали о том, что в Крыму чиновницы в дорогих шубах пришли в дома к пережившим блокаду Ленинграда старикам и подарили им по батону. После резонанса дам уволили, в том числе городского голову Керчи.
Напомним, Путин удвоил ударные силы на границе, подробности.
Как сообщала Politeka, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.
Также Politeka писала, что в Крым хотят вернуть воду из Украины, от Зеленского требуют ответа: Билецкий раскрыл детали.