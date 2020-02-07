Российский актёр и телеведущий Виктор Логинов рассказал, что думает об украинцах

Логинов рассказал, что в Украине у него много знакомых, в том числе и в западной части страны.

"У меня в Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и в Западной Украине. Они уж точно никак не являются бандеровцами. Да, мы говорим с ними на разных языках, но даже не замечаем этого. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык", - отметил актер.

Актер отметил, что его очень расстраивает то, что происходит сейчас между Украиной и Россией.

"Не хочу рассуждать на политические темы, но то, что сейчас происходит в Украине, меня очень расстраивает. Как и отношение России к вашей замечательной стране. Знайте, что я очень люблю Украину, а себя теперь называю не русским, а сибиряком. Это люди совершенно иной закваски", - резюмировал Логинов.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал украино-российские отношения.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко рассказал в интервью русской службе ВВС о своем отношении к России.

"Ну, вы знаете, у меня много друзей из России. Я дружил с ними с детства. Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на различных соревнованиях, сборах. Ну а от того, что у нас какая-то напряженная политическая ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какое-то разделение, какая-то политика. Но, честно говоря, это не мое дело и я не хочу туда лезть и что-то комментировать", – прокомментировал Василий Ломаченко.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.