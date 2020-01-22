Скандал вокруг российского актера Алексея Панина получил неожиданное продолжение
Об этом пишут Дни.
В частности, на днях скандально известный актер Алексей Панин в своем Instagram извинился перед украинцами за войну, которую развязала Россия, и оккупацию Крыма.
На его заявление мгновенно отреагировали в Государственной думе РФ. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что Алексея Панина нужно проучить за его высказывания.
Полуголый фаворит Данилко показал украинцам, как нужно расслабляться: горячее фото
Экс-солистка «Серебро» показала грудь без белья: «распахнула кожаный плащ и…»
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
"И вот новый "перфоманс" Панина. Теперь он в стиле Ахеджаковой решил покаяться. Алексей почему-то решил, что Россия виновата в "войне" с Украиной...", - заявил эксперт, который открыто поддерживает военную агрессию РФ по отношению к нашей стране.
Манукян также заявил, что Алексей Панин якобы обязан признавать оккупированный Крым "частью РФ", поскольку его заявления нарушают российское законодательство.
"Он, видимо, забыл, что является гражданином России и должен соблюдать законы нашей страны. Лично мне неприятно осознавать, что этот человек является лауреатом Государственной премии России. А еще более неприятно, что нет никаких механизмов на данный момент, которые бы позволили, не прибегая к нормам УК РФ, лишить его этого звания", – резюмировал прокремлевский эксперт.
Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Панин взмолил о пощаде украинцев. Свое послание он опубликовал в Instagram.
Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.
В самом конце своей публикации россиянин заявил, что ему невероятно жаль, что Москва начала войну между братскими народами, и попросил прощения у всех украинцев.
Напомним, любимый актер Путина решился на смену пола: Красивая телка, не парься.
Как писала Politeka, Панин рассказал ужасное о России, прозрел даже Путин.
Также Politeka сообщала, скандальный российский актер Панин оправдался за позорное поведение.