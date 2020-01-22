Скандал вокруг российского актера Алексея Панина получил неожиданное продолжение

Об этом пишут Дни.

В частности, на днях скандально известный актер Алексей Панин в своем Instagram извинился перед украинцами за войну, которую развязала Россия, и оккупацию Крыма.

На его заявление мгновенно отреагировали в Государственной думе РФ. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что Алексея Панина нужно проучить за его высказывания.

"И вот новый "перфоманс" Панина. Теперь он в стиле Ахеджаковой решил покаяться. Алексей почему-то решил, что Россия виновата в "войне" с Украиной...", - заявил эксперт, который открыто поддерживает военную агрессию РФ по отношению к нашей стране.

Манукян также заявил, что Алексей Панин якобы обязан признавать оккупированный Крым "частью РФ", поскольку его заявления нарушают российское законодательство.

"Он, видимо, забыл, что является гражданином России и должен соблюдать законы нашей страны. Лично мне неприятно осознавать, что этот человек является лауреатом Государственной премии России. А еще более неприятно, что нет никаких механизмов на данный момент, которые бы позволили, не прибегая к нормам УК РФ, лишить его этого звания", – резюмировал прокремлевский эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что Алексей Панин взмолил о пощаде украинцев. Свое послание он опубликовал в Instagram.

Российский актер попросил прощения за Россию у всех граждан Украины, заявив, как же сейчас ему не хватает той жизни, которая была ранее, когда никаких запретов на въезд не было, и когда артисты обеих стран вместе снимались в кино, пели песни, а также радовались жизни.

В самом конце своей публикации россиянин заявил, что ему невероятно жаль, что Москва начала войну между братскими народами, и попросил прощения у всех украинцев.

Напомним, любимый актер Путина решился на смену пола: Красивая телка, не парься.

Как писала Politeka, Панин рассказал ужасное о России, прозрел даже Путин.

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