Выступление юмористического дуэта Владимира Данильца и Владимира Моисеенко "Кролики" отменили в Броварах и других городах Украины

Комиков обвинили в украинофобии и участии в эфирах пропагандистских каналов России, об этом сообщили в информационном агентстве "Трибуна-Бровары".

Группа запланировала турне по Украине на февраль 2020 года. Концерт "Кроликов" в Броварах анонсировали на 24 февраля в городском центре культуры "Прометей".

Так, местные жители видели афиши на зданиях, и еще в понедельник, 20 января, днем ​​на сайте "Карабас" можно было приобрести билеты на юмористический концерт. Впрочем, ближе к вечеру кнопка "купить" изменилась на "продан". А в театральных кассах Броваров рассказали "Трибуне", что концерт отменен.

Отметим, «Кролики» — украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Работают на русском и украинском языках, часто выступают в России на пропагандистских каналах. Дуэт комиков был создал еще в 1987 году.

Напомним, что российский певец Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, собрался выступить с сольным концертом в Киеве.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", – сказал Сюткин в интервью российскому каналу.

На афишу концерта сторонника Путина обратил украинский шоумен Сергей Притула на своей странице в Facebook.

"Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма "блестяще"!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт во "Дворце Украина"? Минута пошла!", – написал шоумен.

Отметим, позже этот его пост был удален, но его скриншот сохранился в сети. Концерт Сюткина запланирован на 27 апреля 2020 года в столичном "Дворце Украина".

Напомним, ранее Валерий Сюткин заявил, что пока не собирается давать концерты в оккупированном Крыму и в Украине.

Сюткин в свою очередь назвал условие, при котором может выступить в Украине.

Напомним, российский певец ошарашил внешним видом, фанаты заподозрили неладное: "Перепил и...".

Как сообщала Politeka, российского певца расстреляли под Москвой: появилось срочное обращение, детали ЧП.

Также Politeka писала, что российский певец огорошил признанием о "ДНР": "Закрыл для себя Украину".