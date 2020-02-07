В Украине могут повысить пенсионный возраст: в противном случае о росте пенсий говорить не приходится

Украинцы, мягко говоря, не в восторге от такой перспективы, передает Politeka.

По словам главы парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, у Украины есть два пути: выходить на пенсию раньше, но получать выплаты в их сегодняшнем размере, или получать большие пенсии, но при этом повысить пенсионный возраст.

Она подчеркнула, что такой шаг неизбежен.

«Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», – пояснила Третьякова.

В свою очередь граждане не на шутку разозлились на планы депутатов, особенно после того, как парламентарий в вопросе пенсионной реформы предложила ориентироваться на Японию, где говорят о 72 годах.

«Если каждому, кому уже 60 лет, дадут работу сторожа, тогда можно и повысить», «Идиоты, посмотрите среднюю продолжительность жизни в Украине!. Или это план такой, чтоб платили все а на пенсию единицы», «Обеспечьте работой, ведь после 50 лет невозможно найти роботу. Снизьте налоги и контролируйте легальность рабочих мест», «С рабочего места на кладбище», «Это уничтожение народа, люди не доживут», «Браво! Один говорит - отменить выплаты пенсий, а другая - повысить пенсионный возраст, чтобы платить было уже некому - не доживут», – пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, что уже с 1 апреля на пенсию смогут выйти те женщины, которые достигли возраста 59,5 лет. Следующее повышение пенсионного возраста ожидается в 2021 году – женщины смогут пойти на заслуженный отдых в 60 лет.

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