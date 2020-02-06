Уже в марте этого года повысятся пенсии, в связи с индексацией

Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на одно из украинских изданий.

Выплаты пенсионерам в этом году повысятся в три раза, вследствие индексации и повышения минимальных выплат.

Первое повышение будет проведено уже в марте в результате автоматической индексации. В последней учтут уровень средней зарплаты и перемены средней зарплаты по Украине за прошлый год (в 2020 году - показатель 9476 грн 84 копейки).

Индексация пройдет по формуле: 50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год.

По словам экспертов, после перерасчета выплаты в среднем вырастут на 12-15%.

Первого июля пройдет перерасчет с повышением прожиточного минимума. Самая маленькая пенсия повысится до отметки - с 1638 грн до 1712 грн. 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен на 57 грн, и до конца года составит 1769 грн.

Ранее пресс-служба Минсоцполитики сообщала, что с января размер максимальной пенсии составит 16380 гривен, с 1 июля 2020 года - 17120 гривен, а с 1 декабря 2020 года - 17690 гривнам.

Государственным бюджетом предусмотрено повышение пенсий участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, других ядерных аварий и испытаний, военных учений с применением ядерного оружия, а также людям с инвалидностью (для I группы - на 235,8 гривны, II группы – на 209,6 грн, III группы – на 189,95 грн).

Ранее мы писали, что в начале года президент Владимир Зеленский анонсировал активный рост пенсий.

Гарант заявил, что Украина не сможет сразу всем поднять пенсии, но некоторые льготники получат надбавки в размере от 400 до 1100 гривен.

Стоит отметить, что планка для надбавок пенсий по возрасту будет снижаться до 75, а далее и до 70 лет. Вследствие в 2020 году на повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры от 70-летнего возраста.

Напомним, острый демографический кризис в Украине приведет к тому, что пенсионный возраст придется повышать еще.

Оказывается, на пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.