Полное разведение войск и сил на Донбассе противоречит Минским соглашениям
Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минобороны Украина Андрей Загороднюк, передает РБК.
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По его словам, разведение войск не влияет на безопасную ситуацию.
Министр обороны также заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.
Загороднюк в общении с журналистами отметил, что данный процесс противоречит Минским соглашениям, поэтому этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.
"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - объяснил миистр обороны главные нюансы.
Подытоживая, Загороднюк добавил, что в случае отвода сил возле линии соприкосновения могут работать вражеские ДРГ и снайперы, поэтому разведение никак не влияет на безопасность в регионе.
"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - резюмировал он в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали о гибели легендарного украинца, который спас около 400 жизней. В частности, на Донбассе скончался ветеран АТО и парамедик Игорь Недилько (Фаш).
Игорь Недилько на протяжении шести лет не покидал передовую, а за время службы в составе "Ангелов Тайры" спас около 400 человек.
У легендарного парамедика на мирной территории 14-летний сын.
Стоит отметить, что Игорь Недилько воевал сперва в составе 129 ОРБ. В 2015 году он перешел в 28 омбр 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также "Фаш" был волонтером в "Самообороне Мариуполя".
Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.
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