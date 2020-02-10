Процесс не влияет на безопасность в регионе

Полное разведение войск и сил на Донбассе противоречит Минским соглашениям

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Минобороны Украина Андрей Загороднюк, передает РБК.

По его словам, разведение войск не влияет на безопасную ситуацию.

Министр обороны также заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Загороднюк в общении с журналистами отметил, что данный процесс противоречит Минским соглашениям, поэтому этот вопрос Минобороны глубоко исследовало совместно с Генштабом, на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны и в других силовых ведомствах.

"Это, во-первых, противоречит минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части", - объяснил миистр обороны главные нюансы.

Подытоживая, Загороднюк добавил, что в случае отвода сил возле линии соприкосновения могут работать вражеские ДРГ и снайперы, поэтому разведение никак не влияет на безопасность в регионе.

"Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп", - резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о гибели легендарного украинца, который спас около 400 жизней. В частности, на Донбассе скончался ветеран АТО и парамедик Игорь Недилько (Фаш).

Игорь Недилько на протяжении шести лет не покидал передовую, а за время службы в составе "Ангелов Тайры" спас около 400 человек.

У легендарного парамедика на мирной территории 14-летний сын.

Стоит отметить, что Игорь Недилько воевал сперва в составе 129 ОРБ. В 2015 году он перешел в 28 омбр 18 отдельного мотопехотного батальйона, где служил до апреля 2017 года. Последние два года был парамедиком в составе "Ангелов Тайры". Также "Фаш" был волонтером в "Самообороне Мариуполя".

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

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