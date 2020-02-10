Сегодняшний мирный Мариуполь - результат героизма и самоотдачи героев, которые провели блестящую операцию в 2015 году

Об этом в своем Telegram-канале написал экс-нардеп, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

В частности, Андрей Билецкий вспомнил о Широкинсой операции, во время которой украинские военнослужащие сумели взять населенный пункт под свой контроль.

"Широкинская операция – дни украинской победы. Сегодня я поздравляю каждого Широкинця: всех Азовцев, друзей из подразделений «Восток», «Скиф», «Берда», «Сокол», Морской пехоты, Нацгвардейцев – тех, кто сражался в те адские дни.

Поздравляю и жму руку добровольцам, которые 4 последующих месяца держали оборону поселка. Победоносная операция, отвоеванные территории и мирный Мариуполь – результат вашего героизма и самоотдачи. Поздравляю каждого причастного и вместе к нашей победе!" - написал Андрей Белецкий и опубликовал в Telegram фотографию, датированную 10 февраля 2015 года.

Ранее Андрей Билецкий объяснил, что именно сейчас происходит на Донбассе. По его словам, развитие событий на Донбассе (обстрелы, погибшие и раненые) говорят о том, что ситуация не меняется, а если взглянуть на цифры, и того хуже, чем год назад.

"Сейчас интенсификация действий с октября очевидна, она в цифрах оказывается, примерно каждый месяц больше, чем год назад за тот же период. Почему-то все это: разведение, мосты, ослабление позиций блокады, обещания выплаты пенсий на той территории - не приводит к быстрому миру.

Я тоже верю в то, что Украине нужно собраться с силами, то есть обратить внимание на экономику, в первую очередь. Но, для того чтобы собраться с силами, неплохо было бы свести в ноль активность боевых действий", - отметил Билецкий, добавив, что Украине не помешало бы брать пример с Израиля в военных вопросах.

Украина же, по мнению Билецкого, во главе с президентом Владимиром Зеленским прогибается перед Россией.

Напомним, Билецкий "заткнул за пояс" эксперта Гончарука.

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