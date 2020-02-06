Андрій Білецький на тлі скандалу з прийняттям закону про ринок землі розкрив головну тактику нинішньої влади

Лідер «Національного корпусу» у своєму Телеграм-каналі нагадав про те, що його організація з самого початку виступала проти розпродажу української землі. Білецький згадав про те, як люди виходили на протести проти скандального закону ще в грудні минулого року, а влада намагалася їх «залякати поліцейськими кийками і сльозогінним газом».

«Марно - сьогодні під стінами Ради знову тисячі українців. Фермери, які вийшли за право працювати на своїй землі, Національний Корпус, який встав на їх захист - сьогодні ми представляємо абсолютну більшість українців, яких тупо відмовляються чути», - обурився політик.

Він вказав на те, що влада намагається вирішити все по-тихому в кулуарах, умовляючи депутатів проголосувати за суперечливий закон.

«Зараз же тактика влади - договорняки в кулуарах. Сьогодні питання землі на порядку денному, і «слуги» вже радіють, що домовилися про необхідні голоси. Навіть Зеленський, напевно, не маючи більш важливих справ, приїжджав до парламенту вмовляти депутатів голосувати за закон», - розповів Білецький.

Він зазначив, що «Нацкорпус» стежить за ситуацією у Верховній Раді з тривогою і підкреслив, що організація буде боротися, щоб зберегти Україну.

Раніше Білецький заявляв, що зменшення кількості народних депутатів позитивно позначиться на українському бюджеті.

«Думаю, тут не можна говорити про зростання якості роботи Верховної Ради, тому що кількісні показники, їх змінні, вони ні до чого не можуть привести. З іншого боку - фактично, населення країни скоротилося на приблизно четверту частину. Навіть трохи більше. І, відповідно, скоротивши парламент - ми зменшимо тиск на бюджет. Якість все одно буде низькою, але хоча б тиск», - зазначив він.

Білецький стверджує, що його рух виступав за скорочення кількості народних обранців ще за часів екс-президента Петра Порошенка. Також, як і припинення дії «мажоритарки».

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