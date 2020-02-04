Зменшення кількості народних депутатів позитивно позначиться на українському бюджеті

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер руху «Національний корпус» Андрій Білецький (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Думаю, тут не можна говорити про зростання якості роботи Верховної Ради, тому що кількісні показники, їх змінні, вони ні до чого не можуть привести. З іншого боку - фактично, населення країни скоротилося на приблизно четверту частину. Навіть трохи більше. І, відповідно, скоротивши парламент - ми зменшимо тиск на бюджет. Якість все одно буде низьким, але хоча б тиск», - зазначив він.

Білецький стверджує, що його рух виступав за скорочення кількості народних обранців ще за часів екс-президента Петра Порошенка. Також як і припинення дії «мажоритарки».

«Інша справа - наприклад, Національний корпус мав і качав цю тему, дуже довго. Ще в часи Порошенко. Він (корпус - ред.) завжди виступав за пропорційну виборчу систему. Втім, як і зменшення. Прибирання мажоритарки, яка є абсолютно корупційним явищем, це правильно», - уточнив він.

Як повідомлялося раніше, 236 народних депутатів попередньо підтримали законопроект про скорочення обранців у Верховній Раді. Про це стало відомо сьогодні, четвертого лютого.

Варто відзначити, що 40 депутатів виявилися проти даного проекту. Тим не менш ВР більшістю голосів підтримала ініціативу в першому читанні.

Якщо Закон буде прийнятий, то повинні бути внесені зміни у 76 і 77 статті Конституції. Таким чином, скоротиться число депутатів з 450 до 300 і крісла нардепів спорожніють.

Зазначимо, у статті 76 повинні прописати інформацію про новому кількості обранців, а у 77 - повинні вказати, що ВР обирається за пропорційною виборчою системою.

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