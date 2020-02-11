Законопроект о введении драконовских штрафов уже внесен в Верховную Раду

Как передает Politeka.net, об этом говорится на официальном портале Парламента.

В частности, Кабинет министров предлагает ужесточить наказания украинцам за ложные вызовы скорой помощи, полицейских или других экстренных служб.

Известно, что соответствующий законопроект №3046 был внесен в Парламент вчера, 10 февраля. На данный момент текст скандального документа еще не опубликован на сайте Рады. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Новым законопроектом Кабинет министров предлагает установить, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в пояснительной к документу записке.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах.

Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Гораздо более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотофиксации.

Напомним, киевлян начнут штрафовать в метро: кого и за что будут наказывать.

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