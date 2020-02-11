Такого марта давно не было

Март может ударить по украинцам сильными морозами, превысив зимнюю норму

Об этом в комментарии журналистам рассказала климатолог, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, передают Тексты.

По ее словам, на Украину может обрушиться аномальная "весна", которая принесет в страну морозы сильнее, чем в зимние месяца.

Краковская уверена, что виной всему аномальное повышение температуры: поскольку тепло может затянуться, поэтому не исключено, что времена года сдвинутся вперед.

"Март у нас может быть холоднее нормы. Как ни крути, но зимой у нас короткий день, мы охлаждаемся. Этот максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март", – предупредила синоптик украинцев аномальным прогнозом.

Климатолог также заявила, что из-за подобных аномалий растет экстремальность погодных явлений.

"Так, в Северной Америке после теплого лета наступила довольно суровая зима. То есть, существенные отклонения от нормы могут быть как в одну, так и в другую сторону", – резюмировала Краковская в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что непогода в Украине уже успела наделать бед. Так, ранее мы писали о том, что из-за шквального ветра под Львовом упавшие деревья повредили железную дорогу. ЧП произошло во Львовской области в понедельник, 10 февраля.

Представители компании рассказали о том, что сильный ветер повалил деревья прямо на участок железной дороги. Это привело к задержке движения нескольких поездов.

«Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любень Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село», - говорилось в сообщении.

Также синоптики предупреждали о втором уровне опасности в западных регионах Украины, на которые должен обрушиться разрушительный шторм. В некоторых районах скорость ветра может достигать 35-40 м/с.

Напомним, сильный шторм обрушился на Украину, разрушена железная дорога: экстренное заявление Укрзализныци.

Как сообщала Politeka, погода устроит американские горки, прогноз поражает: «Будьте осторожны».

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