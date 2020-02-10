Температурные перепады, немало осадков и сильный, до ураганного ветер – погода в Украине в ближайшее время будет не такой уж и и характерной для середины февраля

В Украине будет бушевать сильный ветер, дождь, но вскоре потеплеет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию синоптика Натальи Диденко в Facebook. Так 11 февраля в большинстве стран Европы будет сильный ветер:

«…включительно с Украиной. Осторожно! Направление у нас - юго-запад», - уточняет синоптик.

Температура воздуха во вторник, 11 февраля, в Украине ожидается высокой:

«В течение дня +1 - +6 градусов, на Юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет, до нуля». Вместе с тем отмечается, что на Востоке еще будет прохладно - от -3 до -8 градусов.

Известно также, что атмосферный фронт несет в Украину осадки:

«Следует ждать дождя и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток».

В столице завтра будет сыро:

«В Киеве осадки уже сегодня на подходе, завтра дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром». Отмечается, что во вторник днем осадки украинскую столицу оставят:

«Будет потом - прекращение и просветления, а вечером - опять появятся осадки». Температура воздуха ближайшей ночью будет достигать +2 градусов, 11 февраля днем - до +5 градусов:

«…Внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и дальнейшим развитием синоптических событий», - предупредила специалист.

Отметим, что ранее синоптики отмечали, что уже и надеялись, что в Украине начнется климатическая зима. Правда, уверенности в том, что зимняя погода продержится долго, нет. Судя по прогнозам погоды уже со следующей неделе в Украине снова будет плюсовая температура – до 7 градусов тепла.

Ранее синоптики обещали, что климатическое лето наступит в Украине уже в мае. Май будет жарким и засушливым, а первые два месяца лета – дождливыми.

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