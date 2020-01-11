Скандальная топ-пропагандистка Ольга Скабєєва выдала странный фейк об Украине

Так, фанатка Путина в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, что якобы получила "секретный" план СНБО, в котором озвучена идея украинизации Донбасса. Скандальная пропагандистка заявила, что план предусматривает "карательные" меры за любой отказ жителей Донбасса говорить на украинском языке.

Скабеева начала запугивать аудиторию своей пропагандистской телепередачи, отметив, что Украина никогда не вернет Донбасс, ведь на такой "план" никто не согласится.

"В сеть попал секретный абсолютно план украинского Совбеза по реинтеграции неподконтрольного Киеву региона. Если коротко, то сразу после получения Киевом контроля над границей жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация", – поделилась своими неадекватными фантазиями невменяемая топ-пропагандистка.

Она также высказала безумную идею, якобы, если жители Донбасса заговорят на украинском языке, то могут оставаться, а если нет, то их ждет "чемодан, вокзал, Россия".

Также она пофантазировала, что есть и худший вариант - это переселение непослушных жителей Донбасса во Львов на "перевоспитание патриотом".

Также ранее сообщалось, что один из топ-пропагандистов Кремля, муж Ольги Скабеевой, Евгений Попов отметился бредовым заявлением об Украине.

Он возмутилмся, что украинская власть сделала водную блокаду Крыма и заявил, что Днепр "исконно русская река", ведь она мчит свои воды в Украину с территории Смоленской области через наших братьев белорусов.