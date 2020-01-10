Стоит отметить, что это не первый раз, когда пропагандист делает такие заявления

Российский пропагандист, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков возмутился положению дел в так называемых республиках "ДНР" и "ЛНР"

Так, пропагандист возмутился, что российским журналистам закрыли доступ к посещению передовых позиций на Донбассе.

Корреспондент государственного телеканала "Россия 1", который каждый день показывает пропагандистские новости, неоднократно ездил в оккупированный Донбасс, а теперь не имеет возможность это сделать.

Он пожаловался, что запрет выдали на Донбассе, ведь теперь журналисты стали совсем не нужными боевикам, а раньше было совсем иначе.

"Когда мы были нужны, когда руководство, воевавшее на Донбассе, к нам благоволило, нас принимали везде, тогда было нормально. А когда мы перестали быть нужны, нас как какую-то шваль, пьянчужек выкинули из приличного заведения – этого информационного пространства", - высказался он.

Сладков открыто заявил, что знает, кто дал приказ о недопуске журналистов, однако никаких конкретных имен он решил не называть. Пропагандист заметил, что решение боевиков совершенно не продуктивное, а наоборот якобы мешает добывать правду, которую они пытаются донести.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда пропагандист делает такие заявления и жалуется на боевиков. Он сообщил о запрете еще 13 ноября, через некоторое время забрал свои слова обратно. Однако снова поменял свои заявления, утверждая обратное.