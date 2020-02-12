Синоптики дают кардинально отличающиеся прогнозы на весну 2020: от диких морозов до полнейшей засухи. Так к чему же готовиться украинцам?
Специалисты Gismeteo обещают жителям Украины дождливый конец февраля и невероятно теплое начало марта. Температура воздуха в первых числах следующего месяца достигнет +11... +15 градусов, ночью также ожидается "плюс". Погода установится солнечная и малооблачная.
Морозы больше 10 градусов, которые напугали украинцев 8-9 февраля, согласно информации Gismeteo, больше не повторятся.
Вместе с тем ряд народных синоптиков прогнозируют другую картину. По информации Владимира Деркача, первые два месяца весны будут холодными, а в первой половине марта вероятны даже дневные морозы. Апрель будет также прохладным, настоящее тепло придет лишь в мае.
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Еще один эксперт Леонид Горбань дал еще более устрашающий прогноз на весну 2020. По его информации, морозы продлятся как минимум до середины марта. Апрель будет также холодным, а вот май удивит невероятной жарой и засухой (в середине месяца будут 2 недели без осадков).
Потепление, которое украинцы могут наблюдать в последние годы, а в особенности этой зимой, прокомментировал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. По словам эксперта, в ближайшее врем тенденция к повышению температурного режима в зимний период никуда не денется.
Данный процесс повлияет на весну: вместо трех месяцев будет один. А лето станет более длительным и жарким.
"Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год", - отметил Кульбида.
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