За последние сутки на новый коронавирус заболели более 15 тысяч человек

Украинцам следует быть готовым к неконтролируемому распространению китайского коронавируса, поскольку в стране всего четыре лаборатории для предотвращения распространения инфекций

Об этом эксперты говорили пресс-конференции в Киеве.

"Сеть лабораторий необходимо развивать. Но, к сожалению, в стране не те возможности, чтобы позволить строить их в каждой области. Поэтому, есть смысл создать региональные лаборатории, например, в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе. Оборудовать их полностью тем, что необходимо", - заявил экс-директор лаборатории Одесского противочумного института Сергей Поздняков.

Также на мероприятии отметили, что в целом эпидемзащита в Украине находится на ненадлежащем уровне. По словам экспертов, во время пандемии или эпидемии необходимы четкие централизованные действия, а в украинской медицине все специалисты подотчетны различным ведомствам. При этом в каждой области существуют свои особенности, а недавно созданный Центр общественного здоровья только начинает работу.

"Нация должна понимать, что есть партнеры надправительственные как ВОЗ, а есть местная подготовка национальная и она должна быть на наивысшем уровне. В США, например, CDC, уже две недели назад заявила, что рассматривает коронавирус как пандемию, которая уже началась", - заявил на брифинге инфекционист Вадим Аристов.

По словам экспертов, в данной ситуации правительству следует больше внимания уделять рекомендациям медиков.

Отметим, что Укрпочта с 12 февраля в связи с распространением коронавируса перестала принимать посылки из Китая.

При этом в компании подчеркнули, что никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на перевозку почты из Китая не существует.

Также отмечается, что на данный момент не зафиксировано доказательств о распространении вируса через товары, поэтому люди, которые получают посылки из Китая, не находятся в зоне риска.

"Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", – сообщили в "Укрпочте".

Тем временем, по состоянию на 5:40 четверга, 13 февраля, в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Такие данные публикует Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

Число инфицированных в Китае достигло 59 тысяч 805 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тысяч 329 человек. То есть, за последние сутки на новый коронавирус заболели более 15 тысяч человек.

Выздоровление врачи зафиксировали у 5995 человек в мире.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.