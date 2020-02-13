Украинский врач Евгений Комаровский сделал подборку мнений лучших экспертов-вирусологов относительно эффиктивности медицинских масок в борьбе с гриппом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на блог Евгений Комаровского

Каждый раз во время вспышки новых вирусных инфекций медицинские маски пользуются повышенным спросом. Сейчас в Китае и городах Украины аналогичная ситуация - люди массово спасаются от вирусов с помощью масок. В связи с этим Комаровский сделал полезную подборку мнений лучших экспертов-вирусологов.

Над отметить, что вирусологи скептически оценивают эффективность обычных медицинских масок в деле защиты от вирусов, находящихся в воздухе. А ведь именно так передаются большинство вирусов. Впрочем маски могут защитить от возбудителей, которые распространяются через грязные руки.

Так, вирусолог Дэвид Кэррингтон из Лондонского университета разъяснил BBC News, что "...обычная хирургическая маска не защищает от вирусов или бактерий, которые переносятся по воздуху". Маски при этом действительно снижают опасность подхватить вирус через чихание или кашель и защищают от инфекций, которые передаются через грязные руки в рот.

Профессор молекулярной вирусологии из Ноттингемского университета Джонатан Балл в утверждает, что маска может быть полезна в основном в больнице, поскольку действует как респиратор. "Однако эффективность масок для широкой общественности вне больниц менее убедительна", — добавил профессор Балл. Это связано с тем, что маску банально сложно носить целый день.

Ученые советуют для реального снижения риска заражения коронавирусом и другими инфекциями соблюдать простые правила: регулярно мыть руки теплой водой с мылом, не касаться глаз и носа немытыми руками и вести здоровый образ жизни.

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