В день любви принято поздравлять всех друзей и близких валентинками

День святого Валентина — это один из самых ярких и сказочных дней в году, когда все признаются друг другу в любви, проявляют нежность, заботу и ласку. Люди обмениваются стихами, прозой и открытками, радуясь праздничному дню, который разбавляет серые будни.

14 февраля по всему миру люди отмечают величайший праздник — День влюбленных. Эта традиция очень древняя и окутана множеством тайн и загадок. Например, в Древнем Риме язычники в этот день почитали покровительницу брака — богиню Юнону. С другой стороны, 14 февраля признан Папой Римским в 496 году Днем святого Валентина, который отдал жизнь за то, что венчал влюбленных, несмотря на государственный запрет.

Одной из древнейших традиций этого праздника является выбор себе пары на следующий год. Девушки пишут на листике свои имена, перемешивают все в корзинке, а парни наугад выбирают себе бумажку с именем будущей спутницы. Также пары издавна обмениваются так называемыми «валентинками» в виде сердечек, на которых написаны слова признания в любви.

Источник: telegraf.com.ua

Пик популярности Дня святого Валентина припадает на начало 18 века. Тогда уже талантливые умы начали писать красивые поздравительные стихи, зародилась традиция встречать праздник должным образом. Сегодня поздравить друзей и близких можно посредством простой красивой открытки.

Поздравление девушек с Днем святого Валентина

Отправлять в День святого Валентина открытку стоит не только девушке и любимой жене. Получить теплые поздравления будет приятно и маме, сестре, лучшей подружке, куме, тете. Переслать стих можно и учителю. В учебных заведениях стоит надписать доску поздравительными словами.

Стих на открытку своей половинке.

Солнце мое, ты такая милая,

Прекрасная, ласковая, неповторимая.

С Днем влюбленных поздравляю,

Крепко целую, люблю, обожаю!

С тобой по жизни желаю идти,

Путь радость и счастье мы встретим в пути!

Источник: cepia.ru

Если поздравить любимую с праздником в стихах не получается, проза на открытке также способна передать чувства, признание в любви.

«Родная, я безумно счастлив, что ты есть у меня. Я тебя очень сильно люблю, и этот День святого Валентина сделаю для нас незабываемым. Словно алый цветочек ты радуешь окружающих своей красотой, в твоих глазах можно утонуть навеки. Поздравляю тебя с праздником, пусть в твоем сердце всегда кипит страсть и то прекрасное чувство, что свело нас вместе — любовь».

Подруг стоит поздравлять с позитивом. Приветствуются шуточные приколы, веселые розыгрыши, ржачные и даже пошлые стишки. Это все оценит молодежь, если товарищи более старшего возраста, лучше выбрать сдержанный вариант.

В День прекрасный Валентина,

Пусть все сбудутся мечты.

Не промчит любовь пусть мимо,

И в душе растут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

Источник: pinterest.com

Подруге также можно отправить валентинку в прозе или обычные открытки, их можно скачать в сети, или создать самостоятельно.

«Шутки в сторону подруга, сегодня самый романтический праздник года. Хочу пожелать, чтобы такая прелестная девушка нашла своего истинного принца, который будет носить на руках. Поздравляю с Днем святого Валентина тебя, пусть в твоей душе царит любовь, распускаются цветы и поют соловьи».

Родителям особенно важно отправлять красивые теплые поздравления. Маме можно отсылать шутки, но не пошлые. Лучше отдать предпочтение красоте и изысканности текста.

«Самой прекрасной девушкой на всем белом свете всегда будешь ты, мама. Пусть в День святого Валентина твоя душа наполняется любовью, счастьем и радостью. Желаю тебе побольше улыбаться, меньше грустить и по максимуму наслаждаться жизнью. Ты клевая, крутая, современная и сногсшибательная. Я тебя люблю, ты самая лучшая!»

Валентинку можно сделать более загадочной, написав ее на английском языке, с переводом на тыльной стороне, разумеется. Если День св. Валентина совпал с Днем рождения, пожелать всего самого лучшего будет мало, потребуется также купить подарок.

Источник: fakty.com.ua

Поздравительные открытки для парней

Поздравлять любимого парня стоит оригинально, креативно и со вкусом, особенно если это предназначается мужу. Обычные валентинки стоит дополнять подарками, сюрпризами. Любимому мужчине, как и женщине, стоит преподносить красивые, теплые и ласковые слова, написанные на красочной открытке.

Непревзойденный ты милый, крутой человек,

Ты нежный, и ласковый, будь таким целый век.

Чтобы вместе с тобою всю жизнь мы прошли,

Свои чувства, любимый, навсегда сберегли!

Тебя обожаю, ты у меня идеал,

Тебя мне из щедрости Всевышний послал.

Источник: liza.ua

Своему любимому мужчине можно написать на открытке и прозу. Пожелания должны быть искренними, но при этом, красивыми и безгранично приятными.

«Хоть я — не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична! Ты лучшее, что у меня есть в этой жизни. Желаю тебе, чтобы все складывалось так, как ты планируешь и хочешь. Пусть наша любовь крепнет, а отношения с каждым годом переходят на новый уровень».

Отправить открытку стоит и брату, папе, другу. Она должна передавать суть праздника, нести тепло и любовь.

Любовь друг к другу — это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь — противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,

Улыбок, страсти и тепла.

Любви красивой, настоящей,

Жить в самом сердце волшебства.

Источник: strana.ua

Универсальная проза для друзей и близких — лучший вариант, когда приходится поздравлять сразу большое количество мужчин.

«Поздравляю с Днем святого Валентина. Воздух сегодня пропитан любовью, пусть же у тебя душа наполнится этим прелестным чувством. В этот великий день, желаю тебе побольше радости и улыбок в жизни, чтобы удача всегда сопровождала. Побольше тебе женского внимания, теплоты и заботы, ведь для сильного мужчины это все».

Смешные поздравления друзьям

Смешные поздравления — половина удачного праздника. Именно юмор способен объединить и развеселить друзей, детей, родных. Даже короткие веселые сообщения на открытках способны поднять настроение, более того, можно снять видео или создать анимационные картинки (анимация в излишке находится в сети, ее можно просто скачать).

«Любви и радости желаю, в День святого Валентина, догуляй до вечера, не напившись как свинина. Пусть любовь тебя спасет, от расстройства, неудач. Пусть кум в чувство приведет, от жены твоей подач».

Источник: pozdravlyalki.club

В картинках на Валентина также должен быть свой уникальный смысл. Просто красивые изображения не смогут передать суть пожелания.

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