Елена Кравец рассказала о том, что Владимир Зеленский планирует вернуться в «Квартал 95»

Артистка и бывшая коллега Зеленского по сцене не скрывает, что сильно по нему скучает. При этом, по ее словам, несмотря на его новую работу и загруженный график, они все еще поддерживают дружеские отношения и не прекращают общение.

Однажды в интервью Кате Осадчей Кравец рассказала о том, что Зеленский продолжает общаться со всеми кварталовцами, и в их отношениях ничего не изменилось. По словам Кравец, президент все еще подписан на все чаты артистов «Квартала» и даже периодически что-то там пишет.

Кроме того, актриса удивила многих, рассказав о неожиданном признании президента. Так, Зеленский заявил, что планирует вернуться в «Квартал» уже через пять лет.

«На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться". Я: "Серьезно?". Он: "Конечно". Он, кстати, не удалился ни из одной группы. То есть в соцсетях, где группа "Квартала", он там есть и он там иногда что-то даже пишет», - поделилась Кравец.

Стоит отметить, что из этих слов президента следует, что он не планирует баллотироваться на второй срок.

До этого мы рассказывали о том, что Зеленский получил пять миллионов гривен от Студии «Квартал 95».

Соответствующие сведения президент Украины внес в свою декларацию о доходах 3 января. В этом можно убедиться на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Зеленский указал, что 27 декабря прошлого года получил от своей бывшей студии 4 млн 880 тыс. гривен роялти, а также компенсацию за пользование торговой маркой в размере 104 тысяч гривен.

Напомним, Зеленский поразил новой декларацией, Квартал не забыл своего лидера: «за один день заработал…».

Как сообщала Politeka, Кравец и Кошевой из Квартал 95 поразили пикантной выходкой на сцене: Зеленский не сдержался.

Также Politeka писала, что Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез: "Зачем ты пришел?".