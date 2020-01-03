Раньше суммы были более скромными

Владимир Зеленский получил пять миллионов гривен от Студии «Квартал 95»

Соответствующие сведения президент Украины внес в свою декларацию о доходах 3 января. В этом можно убедиться на сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Зеленский указал, что 27 декабря прошлого года получил от своей бывшей студии 4 млн 880 тыс. гривен роялти, а также компенсацию за пользование торговой маркой в размере 104 тысяч гривен.

Отметим, что роялти представляют собой платежи, которые автор получает за использование своих произведений.

Любопытно, что в 2017 году размер роялти Зеленского от «Квартала 95» составил всего пять тысяч гривен, а в 2018 году – четыре тысячи.

Всего за 2018 год Зеленский задекларировал доходы на сумму в 9,7 миллиона гривен, а в 2017 году – на 7,3 миллиона. Декларацию за 2019 год нынешний президент должен заполнить до апреля.

Ранее мы писали о том, что звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец прослезилась во время одного из номеров новогоднего "Вечернего квартала".

Такой случай произошел во время номера, когда новый муж (Евгений Кошевой) сценической жены Зеленского решил устроить разборки с её бывшим.

В какой-то момент Кравец слишком увлеклась и на ее глазах засверкали слезы.

"Зачем ты пришел? Чего ты ходишь сюда?" – сказала Кравец со сцены, обращаясь к сидящему в зале Зеленскому.

В конце номера бывшие коллеги нынешнего президента признались, что им очень не хватает его.

Пользователи сети также заметили эмоции президента Украины Владимира Зеленского, который тоже скучает по "Кварталу".

"Номер про бывшего...как же все растрогались! И Лена прослезилась! Да и Вова тоже, просто старался не показывать)) ", "Хоть в зрительном зале можем увидеть Вову,раз на сцене не будет", " Про "бывшего" так трогательно было)) Видно что скучают друг по другу(", " Заленский в зале. По глазам видно что хочет на сцену)", - писали украинцы под видео.

Напомним, Квартал 95 не пощадил Лукашенко, Зеленский в восторге от такой дерзости.

Как сообщала Politeka, украинский режиссер взбунтовался против Зеленского из-за "Сватов": "Открыто поддержал оккупацию".

Также Politeka писала, что Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез.