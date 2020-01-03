Квартал 95 "познакомил" президента Украины Владимира Зеленского с новым мужем его бывшей сценической жены Елены Кравец

Как передает Politeka.net, в микроблоге студии в Инстаграм поделились свежим роликом. Номер "с новым мужем", которого играет Евгений Кошевой, вызвал эмоциональный отклик у присутствующего в зале Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По сюжету Кравец с Кошевым вернулись домой с намерением уединиться в интимной обстановке. Но вдруг новый муж говорит, что "не может" и объясняет причину тем, что на него смотрит ее бывший.

Елена подошла к краю сцены и, глядя прямо на Зеленского, обратилась к нему:

"Ну, чего ты пришел, а? Ты ж ушел? Ну, и уходи. Чего ты мне душу-то рвешь?.. Да, я нашла себе нового, но и ты же себе нашел! В ушко он ему шепчет, фоточки в инстаграм они постят... Ты знаешь, что он мне сказал, когда уходил? "Дорогая я ухожу, я должен помочь стране... А самое возмутительное, он сказал, что через пять лет вернется!"

Зал смеялся до слез вместе с президентом.

В итоге, и Лена, и Женя признались, что очень скучают за другом Зеленским. А под конец к ним присоеднились и другие звезды "Квартала": "Ты почаще приходи... Мы понимаем, что с твоей зарплатой ты себе часто "Квартал" не можешь позволить... Но мы тебя по-дружески проведем через сцену, не переживай...".

Пользователей сети несказанно растрогал этот ролик:

"Правильно для всех он друг Владимир Зеленский. Скучают и будут скучать только как по обычному человеку из Квартала. Владимиру Зеленскому"

"Ну это сильно.🔥🔥🔥Наш президент лучший💪💪💪💪"

"Очень трогательное видео, на самом деле😍. И да, он в первую очередь для них друг👍"

"Красавчики 👍🔥🔥🔥"

"Это ещё трогательнее, чем новогодняя речь 😍 вот такие, настоящие друзья 😉👏👏👏"

"Без Зеленского уже не то пальто"

Ранее мы сообщали, "Квартал 95" пошутил над президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время одного из номеров актеры спародировали "батьку", который якобы позвонил Владимиру Зеленскому.

«Алло, Владимир Александрович, мы когда с вами в Житомире виделись, я там зажигалку потерял. Мне когда-то ее посол Латвии дарил. Типа хорошая такая, вы не находили? – Да, нашли, конечно. – Ага.... это вам. С Новым годом!», – пошутили «кварталовцы».

Напомним о Зеленский заявился в "Квартал 95" и довел Кравец до слез: "Зачем ты пришел?", трепетное видео

Как сообщала Politeka, у Квартал 95 не пощадил Лукашенко, Зеленский в восторге от такой дерзости: "По глазам видно, что хочет..."