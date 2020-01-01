В конце номера бывшие коллеги нынешнего президента признались, что им очень не хватает его.



Пользователи сети также заметили эмоции президента Украины Владимира Зеленского, который тоже скучает по "Кварталу".



"Номер про бывшего...как же все растрогались! И Лена прослезилась! Да и Вова тоже, просто старался не показывать)) ", "Хоть в зрительном зале можем увидеть Вову,раз на сцене не будет", " Про "бывшего" так трогательно было)) Видно что скучают друг по другу(", " Заленский в зале. По глазам видно что хочет на сцену)", - писали украинцы под видео.

Напомним, звезда студии «Квартал» 95 Елена Кравец показалась в красном наряде с глубоким декольте.

Так на новом кадре – промо праздничных подарков в целом и рекламируя известный ювелирный бренд в частности, сама Кравец сияла не менее ярко, чем драгоценности.

Волосы артистке подобрали, она позировала в обтягивающем наряде, улыбаясь и держа в руках маленькую коробочку с ювелирным изделием. Многие из поклонников артистки отметили, что она прекрасно выглядит, даже немного «помолодела».

Напомним, Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница"

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что помолодевшая Кравец из Квартала 95 сверкнула красотой в смелом декольте: "Это магия!"



